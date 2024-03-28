تقارير: أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الألغام لبناء خطوط دفاعية جديدة

كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الألغام لبناء خطوط دفاعية جديدة وعناصر للحفاظ على مواقعها.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن قائد ميداني أوكراني رفيع المستوى أن "ليس لدى أوكرانيا ما يكفي من الألغام للتحصينات الجديدة، كما أنها لا تملك ما يكفي من الأفراد العسكريين المعبأين لتزويدها بالتجهيزات المناسبة".

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن المعارضة في كييف تنتقد القوات المسلحة الأوكرانية والسلطات المحلية، التي، في رأيها، لا تقوم ببناء التحصينات بسرعة وكفاءة كافية وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمال شن القوات الروسية هجوما جديدا.

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم أمس الأربعاء، أن بعض الدول الأوروبية بدأت تناقش آفاق السلام في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات المستشار الألماني خلال مقابلة مع صحيفة "ماركيش ألغماينه تسايتونغ" الألمانية قال فيها إن "بعض الدول، بما في ذلك أوكرانيا، تناقش حاليًا على مستوى المستشارين الأمنيين ما قد يبدو عليه الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عملية سلام".

وأكد شولتس أن المفاوضات وعملية السلام في أوكرانيا يمكن أن تحصل في أي وقت، لكن ذلك مشروط بقيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ بعض القرارات المهمة بينها سحب القوات المسلحة الروسية من أوكرانيا وإنهاء الصراع فيها.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.