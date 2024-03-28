كسوف كلى للشمس.. كيفية أداء صلاة الكسوف وعدد ركعاتها

كسوف الشمس2024.. تشهد الكرة الأرضية كسوفا كليا للشمس الإثنين الموافق 8 أبريل 2024.

ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـ، حيث يعد أول كسوف شمس فى 2024، ويعتبر حدث فلكى نادر لن يتكرر إلا بعد 20 عامًا،

ومن الممكن رؤيته ككسوف كلي في "المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية – كندا".

ومن الممكن رؤيته ككسوف جزئي في (غرب أوروبا - أمريكا الشمالية - شمال أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - القارة القطبية الشمالية) ولا يمكن رؤيته في مصر.

سوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و10 دقائق تقريباً، عند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 105.7% من كامل قرص الشمس، ويُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 197.5 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية.

حدوث الكسوف الشمسى

ويحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد.

ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً.

أداء صلاة الكسوف والخسوف

صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

وأن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى، كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

ويجهر بالقراءة في خسوف القمر، حيث أنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس، لأنها نهارية.