روسيا تشدد على مؤسس تليجرام الاهتمام به بحجة استخدامه من قبل الإرهابيين

تزعم روسيا أن تطبيق تليجرام من الشبكات الاجتماعية التي يلجأ لها الإرهابيون ويستخدموها، ومع زيادة التساؤلات حول حجب الحكومة الروسية للتطبيق، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه لا توجد خطط لحجب تطبيق Telegram في روسيا الآن.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد أشار بيسكوف إلى أن مؤسس Telegram "بافيل دوروف" يجب أن يولي المزيد من الاهتمام لحقيقة أن هذا التطبيق الرقمي يعد الشبكة الاجتماعية التي يستخدمها الإرهابيون، من بين آخرين، وقال:"يصبح بشكل متزايد أداة في أيدي الإرهابيين".

وقال المتحدث لقناة شوت تيليجرام عندما سئل عما إذا كانت روسيا تخطط لحجب تيليجرام: “ لا توجد مثل هذه الخطط في الوقت الحالي، لكن، بالطبع، نتوقع من بافيل دوروف أن يولي المزيد من الاهتمام لحقيقة أن هذا التطبيق الفريد والرائع، الذي نضج أمام أعين جيلنا، أصبح بشكل متزايد أداة في أيدي الإرهابيين، وأشار بيسكوف إلى أن هذه الأسلحة تستخدم لأغراض إرهابية”.

تضييق الخناق على مشغلي ومستخدمي تطبيق تليجرام في روسيا

يذكر أن منذ عام 2018 كان يواجه "تليجرام" خناق شديد من قبل الحكومة الروسية وفي 2020، بعد مرور عامين من تضييق الخناق على مشغلي ومستخدمي تطبيق تليجرام في روسيا، قررت وكالة مراقبة الاتصالات "روسكومنادزور" رفع الحظر المفروض عليه، لسبب محرج لها هو أنها فشلت في وقف تشغيل التطبيق المستخدم على نطاق واسع، وفق موقع "بزنس إنسايدر".

ووصفت وسائل إعلام روسية خطوة السلطات بأنها استسلام، فيما أعلنت "روسكومنادزور" إن خطوتها تأتي لأن مؤسس التطبيق الروسي، بافل دوروف، مستعد للتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف على المنصة.