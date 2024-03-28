تشهد ارتفاعًا.. درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن اليوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، يشهد طقس مائل للحرارة حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء على أن يكون لطيفا في الصباح الباكر والليل.

وتوقعت الهيئة تساقط أمطار متوسطة في الليل على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 28-3-2024

ونستعرض درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بعدد من المدن والمحافظات اليوم..



درجة الحرارة في القاهرة .. 19 و 32

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 15 و 29

درجة الحرارة في المنصورة .. 19 و 32

درجة الحرارة في الزقازيق .. 19 و 32

درجة الحرارة في طنطا .. 18 و 31

درجة الحرارة في دمياط .. 19 و 28

درجة الحرارة في بورسعيد .. 18 و 28

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 19 و 33

درجة الحرارة في السويس .. 18 و 32

درجة الحرارة في العريش .. 18 و 32

درجة الحرارة في رفح .. 19 و 31

درجة الحرارة في رأس سدر .. 16 و 30

درجة الحرارة في نخل .. 17 و 33

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 08 و 26

درجة الحرارة في الطور .. 16 و 28

درجة الحرارة في طابا .. 17 و 28

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 19 و 29

درجة الحرارة في العلمين .. 16 و 28

درجة الحرارة في مطروح .. 15 و 25

درجة الحرارة في السلوم .. 14 و 23

درجة الحرارة في سيوة .. 16 و 29

درجة الحرارة في الغردقة .. 17 و 31

درجة الحرارة في مرسى علم .. 18 و 30

درجة الحرارة في الفيوم .. 17 و 32

درجة الحرارة في بنى سويف .. 17 و 32

درجة الحرارة في أسيوط .. 17 و 33

درجة الحرارة في قنا .. 19 و 36

درجة الحرارة في الأقصر .. 20 و 35

درجة الحرارة في أسوان .. 20 و 35

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 19 و 33

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 19 و 33

درجة الحرارة في شلاتين .. 17 و 29

درجة الحرارة في حلايب .. 19 و 28

درجة الحرارة في أبو رماد .. 18 و 27

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 18 و 27