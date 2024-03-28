لمختلف الوصفات.. اصنعي صوص البشاميل بالجبن اللذيذ

يُعد صوص البشاميل من الصوصات الشهية التي يحبها الجميع، خاصة على المكرونة، فتعطي نكهة لذيذة لأي وصفة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل صوص البشاميل بالجبن.





صوص البشاميل

طريقة عمل صوص البشاميل

المقادير

- حليب بودرة : 5 ملاعق كبيرة

- ماء فاتر : 2 كوب

- دقيق : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

-الفلفل الأبيض : نصف ملعقة صغيرة

- جبن الشيدر : كوب (سائل)

طريقة التحضير

لعمل صوص البشاميل:

صُبي الماء في الخلاط.



أضيفي الحليب والدقيق والزبدة.



نكهي بالملح، والفلفل الأبيض، واخفقي المكونات حتى تتداخل.

قومي بسكب المزيج في قدر وضعيه على حرارة متوسطة.

حركي باستمرار حتى تسخن الصلصة ثم ارفعيها عن النار.

أضيفي الجبن وقلبي جيداً حتى يختلط تماماً.



فوائد تناول الجبنة الشيدر

على الرغم من أن معظم الناس قد يربطون جبن الشيدر بمجموعة من الأطعمة المريحة ، إلا أنه يحتوي في الواقع على عدد لا بأس به من الفوائد الغذائية الملحوظة.

يبني عظام صحية

بفضل محتواه الكبير من الكالسيوم ، يمكن أن يساهم الجبن في الحفاظ على صحة العظام. إن الحصول على كمية كافية من الكالسيوم أمر بالغ الأهمية للوقاية من هشاشة العظام ، والتنكس الضار لكثافة العظام.

يبني العضلات

يؤدي البروتين مجموعة متنوعة من الوظائف في الجسم ، يعتبر الشيدر مصدرًا رائعًا لهذه المغذيات الكبيرة. لا يساعد البروتين في بناء العضلات فحسب ، بل إنه ضروري أيضًا لإنتاج الإنزيمات ، وإعطاء بنية للخلايا ، والحفاظ على توازن السوائل ، وأكثر من ذلك بكثير.

كثيفة السعرات الحرارية

لا أحد يستطيع أن يتهم الجبن الشيدر بأنه مليء بالسعرات الحرارية الفارغة! هذا الجبن كثيف السعرات الحرارية ، مما يزيد من عامل الشبع.

قد يساعد في إنقاص الوزن

على الرغم مما قد تكون سمعته عن الجبن الذي يتسبب في زيادة الوزن ، إلا أن هناك ظاهرة تُعرف بمفارقة الألبان كاملة الدسم والتي تقلب هذا الاعتقاد رأسًا على عقب. تشير الأبحاث الآن إلى أن إزالة الدهون من منتجات الألبان قد يزيد من احتمالية تسببها في زيادة الوزن ، مما يجعل الدهن الكامل الخيار الأفضل لإدارة الوزن.