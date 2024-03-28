اخرجي عن المألوف وحضري كب كيك التمر الغني بمضادات الأكسدة

يُعرف التمر بفوائده العديدة فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ويقوي المناعة، كما يمدك بالطاقة والنشاط المطلوب، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير كب كيك بالتمر كحلوى رمضانية صحية ولذيدة.





كب كيك التمر

طريقة عمل كب كيك التمر

المقادير

- التمر : كوب ونصف (منزوع النواة)





- عين جمل : كوب





- البيض : 6 حبات





- دقيق : 3 اكواب





- السكر الأسمر : كوب ونصف





- الزيت النباتي : كوب ونصف





- بيكربونات الصوديوم : ملعقة صغيرة ونصف





- ماء دافئ : 2 كوب





- القرفة : ملعقة كبيرة ونصف (مطحونة)





- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة





- ملح : رشّة





- هيل (حبهان): ملعقة صغيرة ونصف (مطحون)





طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي، اخلطي التمر مع اللوز جيداً للحصول على مزيج متماسك واتركيه جانباً.





حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.





في وعاء للخلط، انخلي الدقيق والبيكنج باودر، وبيكربونات الصوديوم، والقرفة، والهيل، والملح، واتركي المكونات الجافة جانباً.





اخفقي البيض مع الفانيليا جيداً في الخلاط الكهربائي ثم أضيفي الزيت والماء واخفقي.





أضيفي المكونات الجافة فوق مزيج البيض والفانيليا في الخلاط الكهربائي، واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.





أضيفي مزيج التمر فوق الخليط واخلطي مجدداً.





اسكبي المزيج في قوالب الكب كيك، واخبزيها لحوالي 15 دقيقة أو حتى تنضج.





أخرجي القوالب من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم قدميها.





فوائد تناول التمر

التقليل من التهاب المفاصل

يحتوي التمر على خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات التي تساعد على تخفيف حدّ آلام المفاصل المرض الأكثر شيوعا لدي العديد من الأشخاص وخاصة لدي كبار السن، بالإضافة إلى إحتوائه على الماغنسيوم والبوتاسيوم الذي يساعد على الحفاظ على قوة العظام والتقليل من خطر الإصابة بهشاشة أو لين العظام وكذلك الكساح.





تعزيز الطاقة

يحتوي التمر على نسبة عالية من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز، الفركتوز والسكروز، مما تساعد على مدّ الجسم بالطاقة اللازمة التي تساعده على القيام بمهام أعماله طوال اليوم، بالإضافة إلى تنشيط الجسم وذلك لإحتوائه على البوتاسيوم وهو المعدن الذي يقوم بتحويل السكر إلى طاقة.



علاج الإمساك

يستخدم التمر كملين طبيعي للتخلص من حالة الإمساك المزمن، وذلك لإحتوائه على نسب عالية من الألياف القابلة للذوبان مما يعزز حركة الإمعاء ويسمح للطعام المرور بسلاسة.



محاربة فقر الدم

نقص الحديد في الجسم من أسباب الرئيسية وراء الإصابة بمرض فقر الدم، بالإضافة إلى دور الحديد في تقليل مشاعر الخمول والتعب، والجدير بالذكر يحتوي التمر على عنصر الحديد الذي يستخدم لمكافحة مرض فقر الدم، بالإضافة إلى إحتوائه على فيتامين C الذي يلعب دورا هاما في امتصاص الجسم للحديد، لذا يستوجب عليك تناول ثمرة أو اثنين من التمر يوميا كل صباح على الريق، أو من خلال إضافته إلى كوب من الحليب.





للأم الحامل

يُعد التمر الغذاء الأمثل للأم الحامل، لإحتوائه على العناصر الغذائية اللازمة لصحة الأم الحامل





وكذلك الجنين، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالإمساك وهي مشكلة شائعة تحدث للأم خلال فترة الحمل، بالإضافة إلى دوره في تقوية عضلات الرحم، وتسهيل عملية الولادة.





إزالة السموم من الجسم

يساعد التمر على إزالة السموم من الكبد نتيجة الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.





تعزيز عضلة القلب والأوعية الدموية

يحتوي التمر على نسبة منخفضة من الصوديوم مقارنة بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم معدل ضربات القلب، والحفاظ على ضغط الدم، بالإضافة إلى أن البوتاسيوم يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والأمراضالمرتبطة بالقلب والأوعية الدموية.





سلامة الجهاز العصبي

يُعد التمر مصدر جيد للفيتامينات وبالأخص فيتامين B الذي يساعد على تقوية وصحة وظائف الجهاز العصبي، والقيام بدوره بشكل سليم، فضلا عن إحتوائه على البوتاسيوم الذي يحسن من عملية النوم واليقظة.