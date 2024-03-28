عاجل
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف القطاع الغربي جنوبي لبنان انفجار محطة وقود بولاية كنتاكي الأمريكية إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار بأريحا تشهد ارتفاعًا.. درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات
الخميس 28 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

علي الطريقة الهندية.. حضري الكباب بالصوص الحار

كباب بالصوص الحار
كباب بالصوص الحار

تعشق الشعوب العربية الوصفات الهندية، حيث تتميز بمذاقها الرائع؛ لاحتوائها على العديد من التوابل والنكهات اللذيذة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير كباب هندي بالصوص الحار.


 

الطريقة الهندية لعمل كباب بالصوص الحار

المقادير

- لحم مفروم : نصف كيلو (ناعم)

 

- طماطم : 5 حبات (مقطعة قطع صغيرة)

 

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

 

- بقدونس : نصف كوب (مفروم ناعم)

 

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

 

- الثوم : 3 فصوص (مبروش ناعم)

 

- الفلفل الحار : قرن (مفروم ناعم)

 

- ملح : ملعقة صغيرة ونصف

 

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

 

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة


 

txt

من المطبخ المغربي.. اصنعي كفتة بالطحينة خلال دقائق

طريقة التحضير

لعمل الكباب بالطريقة الهندية ،في وعاء عميق، ضعي اللحم المفروم، والبقدونس، والبصل المفروم، والثوم المبروش، والفلفل الحار، وملعقة ملح، والفلفل الأسود، والقرفة، ثم اعجني المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعضها البعض.

 

شكّلي خليط اللحم على شكل كرات متساوية وصغيرة الحجم.

 

في قدر على نار متوسطة، ضعي الطماطم، ومعجون الطماطم، وكمية الملح المتبقية، ثم قلبي المكونات جيداً.

 

اتركي القدر لحوالي 25 دقيقة على النار، ثم أضيفي كرات اللحم، واتركي الكباب الهندي يغلي لحوالي 15 دقيقة، ثم أطفئي النار.

 

اسكبي الكباب الهندي في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.

 

فوائد تناول الطماطم

١-الطماطم لصحة القلب

أول الأشياء أولاً ، اللايكوبين الموجود داخل الطماطم يطلق تأثيرًا وقائيًا ضد أمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى ذلك ، فإن استهلاك منتجات الطماطم مثل عصير الطماطم أو الطماطم الطازجة النيئة يزيد أيضًا من أعداد البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وكذلك الدهون الثلاثية داخل الدم أيضًا.

٢- الطماطم للوقاية من السرطان

لقد وجدت الدراسات القائمة على الملاحظة الارتباط بين الطماطم نفسها ومنتجات الطماطم مثل الفوائد الصحية لصلصة الطماطم وقلة حالات الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الرئة وسرطان المعدة أيضًا.

يُعتقد على نطاق واسع أن محتوى اللايكوبين المرتفع داخل الطماطم هو الدرع الرئيسي ضد كل هذه ، ولكن لا تزال هناك حاجة لمزيد من الملاحظات الملموسة.

٣- الفوائد الصحية لتناول الطماطم للبشرة

بعد ذلك ، الطماطم (البندورة) فعالة جدًا في علاج الجلد. يحتوي اللايكوبين على مركبات تحمي الجلد من التعرض لحروق الشمس.

تشير إحدى الدراسات إلى أنه يمكن للمرء أن يصاب بحروق الشمس بمعدل 40٪ أقل عند تناول 40 جرامًا من معجون الطماطم (مع 16 جرامًا من الليكوبين) بالإضافة إلى زيت الزيتون يوميًا لمدة 10 أسابيع متتالية.

٤- الطماطم كمضادات للأكسدة

الطماطم غنية بشكل استثنائي عندما يتعلق الأمر بمضادات الأكسدة. ومن بين جميع مضادات الأكسدة ، فإن اللايكوبين هو الأكثر شيوعًا داخل الطماطم. يعمل اللايكوبين بشكل أساسي كمدافع ضد السرطان.

أثناء ذلك ، يمكن للمرء أن يرى ما إذا كانت الطماطم غنية بالليكوبين أم لا من خلال ألوانها ؛ كلما زادت احمرارها زادت نسبة اللايكوبين الموجودة به.

مواد متعلقة

بثمن سيارة.. حقيبة هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

البسلة.. يستخدمها المطاعم في غش مكسرات ثمينة| أسرار خلف الكواليس

فستان جذاب وتاتو جريء.. غادة عبد الرازق تهوس جمهورها من كواليس "صيد العقارب"

ياسمين صبري تتألق بالكاجوال ومكياج ناعم عبر إنستجرام

على طريقة فطوطة.. فيفي عبده تظهر ببدلة خضراء واسعة في أحدث ظهور

علي غير عادتها.. داليا مصطفى تتألق بميني جيب في أحدث ظهور (صور)

مفيد للبشرة ويعالج الأنيميا.. طريقة تحضير عصير الكرفس بالبقدونس

رد فعل إلهام شاهين على حلق شعر ابنة شقيقتها في إمبراطورية ميم| بكيت معاها وعليها
الجريدة الورقية