علي الطريقة الهندية.. حضري الكباب بالصوص الحار

تعشق الشعوب العربية الوصفات الهندية، حيث تتميز بمذاقها الرائع؛ لاحتوائها على العديد من التوابل والنكهات اللذيذة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير كباب هندي بالصوص الحار.





الطريقة الهندية لعمل كباب بالصوص الحار

المقادير

- لحم مفروم : نصف كيلو (ناعم)

- طماطم : 5 حبات (مقطعة قطع صغيرة)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- بقدونس : نصف كوب (مفروم ناعم)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : 3 فصوص (مبروش ناعم)

- الفلفل الحار : قرن (مفروم ناعم)

- ملح : ملعقة صغيرة ونصف

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

لعمل الكباب بالطريقة الهندية ،في وعاء عميق، ضعي اللحم المفروم، والبقدونس، والبصل المفروم، والثوم المبروش، والفلفل الحار، وملعقة ملح، والفلفل الأسود، والقرفة، ثم اعجني المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعضها البعض.

شكّلي خليط اللحم على شكل كرات متساوية وصغيرة الحجم.

في قدر على نار متوسطة، ضعي الطماطم، ومعجون الطماطم، وكمية الملح المتبقية، ثم قلبي المكونات جيداً.

اتركي القدر لحوالي 25 دقيقة على النار، ثم أضيفي كرات اللحم، واتركي الكباب الهندي يغلي لحوالي 15 دقيقة، ثم أطفئي النار.

اسكبي الكباب الهندي في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.

فوائد تناول الطماطم

١-الطماطم لصحة القلب

أول الأشياء أولاً ، اللايكوبين الموجود داخل الطماطم يطلق تأثيرًا وقائيًا ضد أمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى ذلك ، فإن استهلاك منتجات الطماطم مثل عصير الطماطم أو الطماطم الطازجة النيئة يزيد أيضًا من أعداد البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وكذلك الدهون الثلاثية داخل الدم أيضًا.

٢- الطماطم للوقاية من السرطان

لقد وجدت الدراسات القائمة على الملاحظة الارتباط بين الطماطم نفسها ومنتجات الطماطم مثل الفوائد الصحية لصلصة الطماطم وقلة حالات الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الرئة وسرطان المعدة أيضًا.

يُعتقد على نطاق واسع أن محتوى اللايكوبين المرتفع داخل الطماطم هو الدرع الرئيسي ضد كل هذه ، ولكن لا تزال هناك حاجة لمزيد من الملاحظات الملموسة.

٣- الفوائد الصحية لتناول الطماطم للبشرة

بعد ذلك ، الطماطم (البندورة) فعالة جدًا في علاج الجلد. يحتوي اللايكوبين على مركبات تحمي الجلد من التعرض لحروق الشمس.

تشير إحدى الدراسات إلى أنه يمكن للمرء أن يصاب بحروق الشمس بمعدل 40٪ أقل عند تناول 40 جرامًا من معجون الطماطم (مع 16 جرامًا من الليكوبين) بالإضافة إلى زيت الزيتون يوميًا لمدة 10 أسابيع متتالية.

٤- الطماطم كمضادات للأكسدة

الطماطم غنية بشكل استثنائي عندما يتعلق الأمر بمضادات الأكسدة. ومن بين جميع مضادات الأكسدة ، فإن اللايكوبين هو الأكثر شيوعًا داخل الطماطم. يعمل اللايكوبين بشكل أساسي كمدافع ضد السرطان.

أثناء ذلك ، يمكن للمرء أن يرى ما إذا كانت الطماطم غنية بالليكوبين أم لا من خلال ألوانها ؛ كلما زادت احمرارها زادت نسبة اللايكوبين الموجودة به.