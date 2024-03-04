الإثنين 04 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

من المطبخ المغربي.. اصنعي كفتة بالطحينة خلال دقائق

كفته بالطحينة
كفته بالطحينة

تفضل الأمهات التنوع من الوجبات وتحضير مأكولات غنية بالفيتامينات والمعادن والبروتين لكى ينعم أطفالها بصحة جيدة، خاصة أيام العطلة.
 وتحتل الكفتة بالطحينة مكانة كبيرة لمذاقها الطيب الشهي ولذلك تسعى ربات المنزل لإعدادها بشكل مختلف مثل المطاعم حتى تنال إعجاب أفراد أسرتها، لذا نقدم لك طريقة عمل "الكفتة بالطحينة" بخطوات سهلة من المطبخ المغربي.
 

طريقة عمل الكفتة بالطحينة

المقادير

-كيلو لحمة مفرومة


 

-بصل مفروم


 

-ثوم مبشور


 

-طحينة


 

-صنوبر


 

-بهارات


 

-بابريكا


 

-ملح


 

-فلفل أسود


 

-طماطم حلقات


 

-بصل أخضر


 

-ورق خس


 

طريقة التحضير

* ادهني طاجن الفرن بالزيت.


 

* اخلطي اللحم المفروم مع البهارات والبابريكا وملح وفلفل والبصل والثوم.


 

* افرديها في طاجن الفرن وذوبي الطيحنة في ماء وملح وصبيها على الصينية.


 

* رشي عليها الصنوبر وادخليها فرن ساخن حتى تنضج تماما.


 

* قطعيها مربعات وقدميها مزينة بالخس الطماطم والبصل الأخضر.

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