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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

جوري بكر تحتفل بمرور 6 أشهر على ميلاد نجلها| الكاجوال يبرز أنوثتها

الفنانة جوري بكر
الفنانة جوري بكر

حرصت الفنانة جوري بكر علي مشاركة متابعيها ببعض اللقطات أثناء احتفالها بمرور ٦ أشهر علي ميلاد نجلها "تميم"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 


جوري بكر تتألق بالكاجوال رفقة نجلها

وبدت جوري بإطلالة كاجوال عصرية، مرتديه بنطال جينز تميز بساقين فضفاضتين، ونسقت معه بلوزه باللون البيج، وفوقه جاكيت جلد قصير، مزين باللؤلؤ والفرو ناحية الرقبة؛ ليضيف لمسه جذابة وأنيقة.


 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت جوري بكر تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها السوداء تنسدل على ظهرها، وثبتت غرتها علي أحد الجانبين؛ لتعكس أنوثتها وجمالها الساحر.


 

وحرصت على جوري بكر علي عدم كشف وجه ابنها تميم، واكتفت بنشر صور من ظهره أمام التورته.

ويذكر أن الفنانة جوري بكر قد نشرت بوست في السابق مشيدة بحبها لنجلها، فكتبت: "إن اتخاذ القرار بإنجاب طفل أمر بالغ الأهمية وأن تقرر إلى الأبد أن يترك قلبك يتجول خارج جسدك". 

 

وفى كل صورة دائما تعبرعن حبها الشديد له بكلمات مؤثرة، وعلى أحد الصور كتبت:" أنا محظوظة جدا أنى والدتك" بأغنية أنغام "عمرى معاك".

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