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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية: أسقطنا 16 قذيفة أوكرانية وجهت لمقاطعة بيلجورود

بوابة الوفد الإلكترونية

مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظوماتها الدفاعية الجوية أسقطت 16 قذيفة أطلقتها القوات الأوكرانية من راجمات "فامبير" فوق مقاطعة بيلجورود الروسية.

وقالت الوزارة في بيانها: "تم التصدي لمحاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية باستخدام راجمات "فامبير"، ودمرت منظومات الدفاع الجوية 16 صاروخا فوق مقاطعة بيلجورود"، ووفقًا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وصرحت الدفاع الروسية بأن قواتها أسقطت 18 قذيفة من راجمات "فامبير" أطلقها الجيش الأوكراني على بيلجورود.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

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