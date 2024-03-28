شريف حلمي: يوسف شاهين أعجب بي والفن يدار بالشللية (فيديو)

قال الفنان شريف حلمي، إن المخرج الكبير يوسف شاهين أعجب بشخصيته خلال دراسته في الجامعة وطلب لقائه ولكنه لم يلب طلبه، معقبا: "يوسف شاهين قال لي عينيك فيها تأثيرا»

وأضاف شريف حلمي خلال مشاركته في برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، أن الفن يعاني من أزمة الشللية والتربيطات، مشيرًا إلى أنه لا ينتمي لشلة ولن يطلب من أحد أن يقوم بتشغيله في السينماـ قائلا: أقسم بالله ما عندي شلة ومبقدرش أطلب من حد حاجة"

لم يطلبني أحد في شغل من بعد فشل فيلم عجميستا

وتابع شريف حلمي: " فيلم عجميستا اتظلم في دعايته، ولم يطلبني أحد في شغل من بعد فشل فيلم عجميستا، ولكنه حقق نجاح محدود مؤخرًا فربما لم يره المخرجين والمؤلفين».

وقال الفنان شريف حلمي، إن مسلسل الحفار حرمه من إلقاء نظرة الوداع على جثمان والدته نظرا لأنه كان متواجدا في باريس لتصويره، وكان يتمنى أن يلقي نظرة الوداع على جثمانها معتبرا أن هذه أسوأ ذكرى في حياته.

وأضاف الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أسعد ذكرى في حياتي تعود إلى كتابتي لمسلسل الأخوة أعداء وسفري إلى الصين لتصوير العمل كأول عمل مصري يصور في الصين.

وتابع الفنان شريف حلمي،: "كنت طفل طيب ومدلل لأني كنت آخر العنقود، وأمي صاحبة الفضل عليا في حياتي، ودعمتني كثيرا في مجال التمثيل، معقبا: "أنا رعاية أمي وزي ما بيقولوا أنا ابن أمي".

وتحدث شريف حلمي عن تفاصيل علاقته بالشقيقين رامز وياسر جلال، قائلا: دول أصحابي وقعدت في بيتهم سنيتن خلال دراستنا في المعهد العالي للفنون المسرحية وكنا بنذاكر مع بعض".

رفض المشاركة في مسلسل ابن ماجة

كشف الفنان شريف حلمي، عن أسباب رفضه المشاركة في مسلسل ابن ماجة، لافتا إلى أن الدور كان كبيرا عليه نظرا لصغر سنه، فضلا عن أنه كان منتهي من تصوير مسلسل ملفات سرية ويجسد شخصية غير سوية "يطارد نُاس ويساوم آخرين" فكان من الصعب تجسيد شخصية الإمام ابن ماجة.