الخميس 28 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات الزمالك يهزمن سموحة في دوري الطائرة

سيدات طائرة الزمالك
سيدات طائرة الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره سموحة بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على صالة "تحيا مصر" بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الممتاز، والمقامة بنظام البلاي أوف ( Best of 3).

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أحمد سليمان يحضر مران الزمالك ويجتمع بجوميز

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 22
25 - 20
25 - 18

ومن المقرر، أن يلتقي "سيدات الزمالك" مع سموحة، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على صالة "تحيا مصر" بـ6 أكتوبر، في الجولة الثانية من الدور ذاته.

ويقود الجهاز الفني لـ"سيدات طائرة الزمالك" كل من: حسام شكري مديراً فنياً، ومحمد أنور مدرباً عاماً، وأشرف عبدالعال مدرباً.

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