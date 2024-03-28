أحمد موسى عن كثرة الحرائق: محتاجين تفسير (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه منذ 10 أيام والبلد تعاني من حرائق دون سبب، وما يحدث ليس هينا، ، متابعا: "المحلات اتحرقت في دمياط قبل الفطار ودلوقتي في القطامية".

وعلق أحمد موسى خلال برنامجه، على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم، على كثرة الحرائق التي انتشرت في الفترة الأخيرة، قائلا: "محتاجين تفسير للحرائق اللي بتحصل الفترة دي".

وتابع أحمد موسى: "هل اللي بيحصل ده طبيعي؟، معنديش إجابة"، مضيفا: حريق منذ قليل التهم مزارع على مساحة 5 أفدنة في الإسماعيلية.

وأوضح أن حريق المرج كان البعض يقول إنه انفجار حدث في محطة الصرف الصحي بالمرج، متابعا: وزارة البترول أكدت أن الحريق بعيد عن خطوط الغاز.

نشب حريق داخل شركة بتروجاس بالقطامية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.



تفاصيل ..اندلاع حريق بشركة بتروجاس بالقطامية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل شركة بتروجاس بالقطامية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث.

وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء عدد من سيارات الإسعاف لنقل شخصين مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

القبض على المتهمين بقتل شاب وحرق جثته بالعمرانية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العمرانية ، من القبض على 3 أشخاص أنهوا حياة شخص داخل شقة وأحرقوا جثته وألقوها في القمامة بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة.



وأنهى 3 أشخاص حياة أحد الأشخاص وأحرقوا جثته وألقوها في القمامة بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة شاب في حالة تفحم بالقمامة بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعثرت على جثة شاب في حالة تفحم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

ذهب للحضانة ورجع في كفن ..مصرع طفل بعد سقوط مصعد برج سكني بالدقهلية

كما لقي طفل مصرعه، بعد سقوطه أسفل مصعد برج سكني بمدينة دكرنس، أثناء توجهه إلى حضانة خاصة بذات العقار وبرفقته مالكة الحضانة، وجرى انتشال الجثمان، ونقله لمشرحة مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بسقوط طفل أسفل مصعد ببرج سكني بالمدينة.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ لمكان البلاغ، وتبيّن أن الطفل يدعى «يوسف أيمن عبدالمحسن- 4 سنوات- مقيم طرف أسرته بمنطقة ميت رومي بدكرنس»، وجرى انتشال جثمانه من أسفل المصعد بالطابق الرابع.



بالفحص تبين أن العقار مكون من 9 طوابق، ملك المدعو «رضا أ.ال - مقيم بندر دكرنس»، وبسؤال والد الطفل ويدعى «أيمن عبدالمحسن حامد»، 32 سنة، مدير مشروع دعاية وإعلان، اتهم «بسمة م.ع.م - 40 سنة - مالكة الحضانة - مقيمة بقرية الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد»، بالإهمال، مما تسبب في وفاة ابنه، وذلك حال تواجده معها في المصعد، أثناء توجههما إلى الحضانة بذات الطابق.

وتبين أن الحضانة غير مرخصة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2870 لسنة 2024 إداري دكرنس، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.