ضبط 2100 قطعة من الألعاب النارية المتنوعة بالفيوم

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ الحملات المكبرة على الأسواق والمحال التجارية التي تقوم ببيع الألعاب النارية، استجابة لشكاوى المواطنين في هذه الشأن.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، وبالتعاون مع إدارة تموين مركز الفيوم ثان، والجهات المعنية بالفيوم، وشملت الحملات كافة المحلات ومناطق بيع الألعاب النارية.

ضبط تريسيكل أثناء توزيع الألعاب النارية على المحلات بالفيوم

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم،

بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع وتداول الألعاب النارية، التى أصبحت ظاهرة تؤرق المواطنين، موجها بتشكيل لجان من مديرية التموين بالفيوم، لمكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

وشدد محافظ الفيوم، على تكثيف الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين خصوصاً من الأطفال والشباب، موجهاً بتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، ومصادرة الكميات المضبوطة.

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق بمركز الفيوم، وتم مداهمة عدد من المحال التجارية ومخازن تجار الألعاب النارية، وتمكنت الحملات من ضبط ترسيكل أثناء توزيع كميات كبيرة من الألعاب النارية منها عدد 750 علبة صاروخ ميكي، وعدد 180 علبه صاروخ زلزال، وعدد 300 علبه صاروخ كبير بمب، وعدد 300 علبه صاروخ كبير، بالإضافة إلى ضبط كيس صواريخ مثلث، كما تمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بأحد المحلات عبارة عن عدد 18 علبة صواريخ وعدد 120 باكيت صاوَروخ زلزال، وعدد 300 صاروخ ديزني لاند وعدد 30 صاروخ كبير فروان، زعدد 50 صاروخ كبير الفلاح، بالإضافة إلى ضبط عدد 4 علب صاروخ كبير اورجينال، بإجمالي عدد 2100 قطعة من الألعاب النارية المتنوعة، مؤكدا إستمرار تنفيذ الحملات الرقابية، ومصادرة المضبوطات وتحرير محاضر ضد التجار المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدد من المحاضر المتنوعة ضد التجار وأصحاب المخابز خلال تنفيذ الحملة التموينية.