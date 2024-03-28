الكاتب إسلام البلتاجي وأهم أعماله كتاب الذكاء الاصطناعي

الكاتب إسلام أحمد جمعه محمد البلتاجي مواليد 21 مارس 1998ولد في بمحافظه الشرقية بمركز كفر صقر بقرية ابن العاص، الحاصل علي بكالوريوس تجارة جامعه الزقازيق.



وقد بدأ الكاتب اسلام البلتاجي كتابتها علي صفحته الشخصية علي فيس بوك منذ اكتر من ثلاثه سنوات بمقالات أدبية اصدر عمل كتاب الذكاء الاصطناعي الذي اصدر في معرض القاهرة للكتاب منذ أشهر قليله ونال هذا الكتاب علي الإعجاب من الكثير واصدر ايضا روايه نصائح اجتماعيه التي تحث علي الحياة الأسرية التي نعيشها في هذا العصر.

ويسعي "إسلام" جاهد بأخراج كل ما لديه من ابداع وفن في إلقائه بكتبه وروايات جديد الذي ينتظرها الجميع.

وصرح مؤخر نحن في عصر التكنولوجيا وعصر الفكر الحديث المطور لذا علينا أن نظهر للناس ما لدينا من فكر يفيدهم وكلام يفيدهم وليست كتب مليئة بالكلمات المزيفة التي لا تحمل اي معني.