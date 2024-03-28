هشام ماجد يعلق على سرقة مسلسله أشغال شقة من فيلم صباح الخير يا زوجتي العزيزة

علق الفنان هشام ماجد، على اقاويل سرقته مسلسل أشغال شقة من فيلم صباح الخير يا زوجتي العزيزة، قائلًا: "مسلسل أشغال شقة هو نفس تيمة صباح الخير يا زوجتي العزيزة، لكن ده نسأل فيه خالد دياب وشيرين دياب، لاني لم أتدخل في الكتابة، وعادي اننا نعيد التيمة لكن فيه حاجات كتير كانت مختلفة".



وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "ضيوف الشرف هما ابطال المسلسل ومبني عليهم القصة في الأساس، وانتصار ممثلة عظيمة وأنا سعيد بيها جدًا في رمضان السنة دي، وكسرت الدنيا بمسلسلين السنه دي، ودورها في أعلى نسبة مشاهدة.

وتابع : " من أحلى الحلقات برضو بتاعت نهى عابدين لان ضحكها في الجد بتاع نهى عابدين، وفي الكتابة مكانتش الحلقة دي عجباني، لكن خالد وشيرين اقنعوني، وحلقة ريم خوري برضو، لكني بحب اللعبه والرجل العناب، بس اللعبة له مكانة خاصة عندي، لانه مأثر في الناس والأطفال متعلقة بيه، وان شاء الله فيه جزء جديد وبيتكتب دلوقتي، وهينزل السنادي، وموضوع مواعيد رمضان مش فارقة لان المسلسل الحلو بيتشاف وبيتشهر، وأبرز مثال مسلسل كامل العدد نزل السنة اللي فاتت منصة بس".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

آخر أعمال الفنان هشام ماجد



يذكر أن آخر أعماله مسلسل أشغال شقة، وتم عرضه في النصف الأول من الموسم الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية.

وحقق اشادات كبيرة من نشطاء السوشيال ميديا والنقاد.

وتدور أحداثه حول طبيب شرعي يُدعى حمدي عبد الرحيم الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، والذي يُرزق بتوأمين ليبدأ هو وزوجته بالبحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين، لكن هذا لن يحدث بسهولة وتبدأ معاناتهم وفي ظل انشغالهما بالعمل يعجزان عن الوفاء بمتطلبات الأطفال.

ويقررا الزوجان أن الحل لمشكلتهما هو الاستعانة بمدبرة منزل، للاعتماد عليها في رعاية الطفلين بدلا عنهما.

يبدأ الثنائي بمساعدة أصدقائهما رحلة البحث عن مدبرة خادمة مناسبة لرعاية طفليهما، ولكن يتضح لهما أن مسؤولية الاستقرار على واحدة بعينها أمر صعب للغاية.

وكلما بدأت مدبرة منزل في ممارسة مهام عملها ينشب بينها وبين الزوجين خلاف في إطار كوميدي.



أبطال مسلسل أشغال شقة



ومسلسل أشغال شقة، بطولة هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، ويشاركهم في البطولة سلوى محمد علي، شيرين، مصطفى غريب، رحمة أحمد فرج، محمد محمود، مي كساب، نهى عابدين وانتصار وإنجي وجدان وغيرهم، والعمل من إخراج وتأليف خالد دياب.