هشام ماجد: متوقعتش نجاح مسلسل أشغال شقة عند الطبقة الشعبية

علق الفنان هشام ماجد، على اصابة البعض بالغرور بعد حدوث نقلة نجاح في حياته، قائلًا: "انا مش مغرور الحمدلله، ومتأكد جدًا اني مش مغرور، بس فيه ناس بتتغر وتتغير بعد الشهرة، والشهرة بتجنن، انك تبقى محدش يعرفك وتعمل عمل يدغدغ الدنيا، وتلاقي كل الناس بتتكلم عليك، او يبقى مش معاك فلوس وتلاقي فجأة الناس بتعرض عليك فلوس كتيير، ودي نقلة في الحياة تجننك".

وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "شوفت ناس بـ تتجنن من الشهرة عشان مش سوية، والخضة دي بتخليه يتجنن، ومبحترمهمش، عشان بين يوم وليلة ربنا اداله نعمة زيادة، فا تنسى الناس وتنسى صحابك، ومحدش عمل معايا كده لان محدش يقدر يتكبر عليا، ومش مشاهير بس فيه ناس عادية بتتغير، وان شاء الله مش هتغير، انا متوقعتش المسلسل يوصل للطبقة الشعبية، كنت حاسه كلاس اكتر، ولمس مع الستات عشان الموضوع ده بالنسبالهم متعب شوية".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

آخر أعمال الفنان هشام ماجد



يذكر أن آخر أعماله مسلسل أشغال شقة، وتم عرضه في النصف الأول من الموسم الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية.

وتدور أحداثه حول طبيب شرعي يُدعى حمدي عبد الرحيم الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، والذي يُرزق بتوأمين ليبدأ هو وزوجته بالبحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين، لكن هذا لن يحدث بسهولة وتبدأ معاناتهم وفي ظل انشغالهما بالعمل يعجزان عن الوفاء بمتطلبات الأطفال.

ويقررا الزوجان أن الحل لمشكلتهما هو الاستعانة بمدبرة منزل، للاعتماد عليها في رعاية الطفلين بدلا عنهما.

يبدأ الثنائي بمساعدة أصدقائهما رحلة البحث عن مدبرة خادمة مناسبة لرعاية طفليهما، ولكن يتضح لهما أن مسؤولية الاستقرار على واحدة بعينها أمر صعب للغاية.

وكلما بدأت مدبرة منزل في ممارسة مهام عملها ينشب بينها وبين الزوجين خلاف في إطار كوميدي.



أبطال مسلسل أشغال شقة



ومسلسل أشغال شقة، بطولة هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، ويشاركهم في البطولة سلوى محمد علي، شيرين، مصطفى غريب، رحمة أحمد فرج، محمد محمود، مي كساب، نهى عابدين وانتصار وإنجي وجدان وغيرهم، والعمل من إخراج وتأليف خالد دياب.