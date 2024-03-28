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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي في تنزانيا إستعداداً لسيمبا

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو للاعبين مساء اليوم بمقر إقامة بعثة الفريق في تنزانيا.

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موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتوجه الفريق لخوض مرانه الأول في تنزانيا عقب انتهاء المحاضرة مباشرة، والتي شهدت التأكيد على العديد من الأمور الفنية، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيمبا التنزاني.

ووصلت بعثة الفريق برئاسة الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا ظهر اليوم. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني مساء يوم الجمعة باستاد بنجامين مكابا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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