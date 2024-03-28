هشام ماجد يكشف خلافاته مع شيكو وفهمي.. "طول الوقت مشاكل وعمرنا ما هنرجع تاني"

كشف الفنان هشام ماجد عن بدايته العمل الفني مع الثنائي شيكو وأحمد فهمي قائلًا: "لما عملنا ورقة شفرة كان كل واحد بيشتغل جنبه شغلانة مختلفة، وكنا سايبنها على الله، وأول واحد أعطانا فرصة هو محمد حفظي، وأول حاجة عملناها كانت أفيش وتقفيش، كنا بناخد على الحلقة على الكتابة 800 جنيه وتمثيل 300 جنيه، وشيكو كان رافض الشغل معانا وكان عايز يكمل مهندس، وهو كان عنصر مهم جدًا، وهو أقوى واحد فينا في التمثيل".

وقال هشام ماجد، عن فكرة انفصال الثلاثي، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "احنا صحاب من الجامعة، ولما جينا نعمل الرجل العناب فيلم، بعدما عملناه مسلسل خلاص، اتفقنا أن أحمد فهمي هو اللي هيكتب هو وشريف نجيب بس، عشان ميحصلش مشاكل، ولما فهمي كتب الفيلم، انا وشيكو كنا عندنا اعتراضات على الفيلم، وفهمي شاف إن ده عدم تقدير له، فـ قفشنا في الجزء ده، وقررنا اننا منعملش الفيلم سوا، وفهمي قرر إنه ينفصل ويشتغل لوحده".

وأضاف ماجد قائلًا: "كان بقالنا كتير بيحصل خناقات بس ومبتبانش للناس، وطول الوقت كان فيه اختلافات، ومفيش فرقة مبيحصلش فيها اختلافات، ومحدش بيكمل، وقليل اللي بيكمل، يعني بيتلز مكملوش، واما حصل نفس الكلام، وبرضو بنتخانق انا وشيكو بس مبتوصلش اننا ننفصل، وممكن نشتغل مع بعض احنا التلاتة، بس منرجعش نبقى فرقة تاني، لأن خلاص كل واحد عمل شغل لوحده ونجح".

وعلق الفنان هشام ماجد على عدم ظهوره في البرامج قائلًا: "مبطلعش في برامج من نوعية الاستجواب، لكن جيت البرنامج ده لانه لطيف ومفيش حاجة فجة زيادة عن اللزوم، وانا قاصد الاختفاء لاني مش محتاج حد يعرف عن حياتي الشخصية حاجة، لأني ببيع للجمهور فن، لكن ملوش دعوة بعيلتي، ودي حاجات شخصية متتفتحش غير لناس قريبة، ومن حق النجم يعمل كده، وفي نجوم بتحب تعرض حياتها عادي".

وكشف : "أنا خريج كلية هندسة، واسرتي متوسطة مستورة، ووالدي كان دكتور وتوفي وأنا 13 سنة ووالدتي مدرسة، واخواتي شيرين أكبر مني بسنة ومحمود أصغر مني بـ 8 سنين، وبعد وفاة والدي ابتدت الدنيا تقل شوية، لكن والدتي عمرها ما حسستنا أننا ناقصنا حاجة، وفاة والدي أثرت في حياتي لأنه كان قريب مني وانا كنت في سن صغير، وده حصلنا كلنا، من الناحية المادية والنفسية برضه".

