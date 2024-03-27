عبد المنعم بعد كأس العاصمة : القادم أفضل للمنتخب

وجه محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني رسالة إلى الجماهير عقب خسارة الفراعنة بالأمس أمام كرواتيا برباعية لهدفين في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وكتب المدافع الدولي عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل انستجرام : نوعدكم أن القادم أفضل ان شاء الله.

على صعيد متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني في الثامنة من مساء الجمعة المقبل ، على ملعب الأخير لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفريق سيمبا التنزاني في السادسة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة، في قاعة الاجتماعات في استاد بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع من الأهلي خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وماهر عبد العزيز ووائل محمد، إداريا الفريق.

ويشهد الاجتماع التأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة، والاتفاق على الزي الذي يرتديه الفريقان، وموعد الوصول لأرض الملعب، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ووصلت بعثة الفريق برئاسة حسام غالي ، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا ظهر اليوم.