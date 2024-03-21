لقاء الخميسي: أحمد زكي قالي هتبقي موهوبة.. ونزلت قبره عشان بحبه

علقت الفنانة لقاء الخميسي، على نزولها قبر الفنان أحمد زكي، قائلة: "نزلت قبر أحمد زكي عشان بحبه، وكنت حامل في ابني، ونزلت السلالم كلها وطلعوني، وزوجي كان ماسك النعش معاهم، وبحبه عشان بصدقه ومن أهم الناس".

وقالت لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "كنا صغيرين انا وزميلي لؤي عمران، وقابلنا أحمد زكي في الاسانسير، قالي انتي ممثلة من غير ما يشوف لي حاجة ولا كنت عملت حاجة، وقالي هتبقي موهوبة جدًا، وقال لزميلي بردو، وقلت له انا بحبك ممكن أخد حضن، راح حاضني، وبعد وفاته مقدرش اتفرج له على حاجة، وعمري ما نزلت غير لابويا".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.