السنغال| مريم سونكو تدافع عن حقوق المرأة والاستدامة الزراعية

عقب وفاة والد مريم سونكو شقيقة عثمان زعيم المعارضة السنغالي، في عمر صغير، كافحت والدتها من أجل رعايتها وإخواتها، وهذا حال المراة التي تكافح من أجل عائلتها في السنغال وغرب أفريقيا عمومًا.

علي الرغم من الزراعة والحصد، ولكن قانون الورث يمنع أحقية المراة في ملكية الأرض، لأنه من المتوقع أن تغادر مجتمعها عندما تتزوج.

مريم سونكو رئيسة حركة حقوق المرأة الريفية

بعد انتقالها إلى بلدة زوجها، أقنعت مريم سونكو رئيسة حركة حقوق المرآة الريفية، مجموعة من النساء مالك الأرض بتأجير قطعة أرض صغيرة لهن مقابل جزء من محصولهن.

زرعوا أشجار الفاكهة وبدأوا حديقة السوق. بعد خمس سنوات ، عندما كانت الأشجار مليئة بالبابايا والجريب فروت ، طردها المالك.

رئيسة حركة حقوق المرأة الريفية

سونكو هي الآن رئيسة حركة حقوق المرأة الريفية التي تضم 115,000 شخص في غرب أفريقيا تسمى "نحن الحل".

وهي تعمل على تدريب المزارعات اللواتي لا يحصلن تقليديا على التعليم، وشرح حقوقهن وتمويل المشاريع الزراعية التي تقودها النساء.

في أسبوع واحد، دربت سونكو وفريقها، أكثر من 100 امرأة من السنغال وغينيا بيساو وغامبيا على الحراجة الزراعية والبستنة الصغيرةيوظف مركز تدريب Sonko الآن أكثر من 20 شخصا ، بدعم من المنظمات الصغيرة مثل صندوق الزراعة الإيكولوجية وصندوق CLIMA.

بعد أن بدأت في كسب المال ، لاحظ الناس أنها استثمرت في تعليم أطفالها وملابسهم.

والآن ظهر تحد آخر يؤثر على النساء والرجال على حد سواء: تغير المناخ:-

في السنغال والمنطقة المحيطة بها، ترتفع درجات الحرارة بنسبة 50٪ أكثر من المتوسط العالمي، وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن هطول الأمطار قد ينخفض بنسبة 38٪ في العقود المقبلة.

حيث تعيش سونكو ، أصبح موسم الأمطار أقصر وأقل قابلية للتنبؤ، تغزو المياه المالحة حقول الأرز الخاصة بها بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، حتى أن بعض المزارعين هجروا حقول الأرز الخاصة بهم.

ويحاول سونكو الآن إنشاء سبعة مراكز تدريب جديدة في جنوب السنغال. قالت: "هناك الكثير من الطلب".

وقالت وهي تنظر إلى دائرة النساء اللواتي يدرسن في الضوء الخافت: "معركتي الكبرى في الحركة هي جعل البشرية تفهم أهمية المرأة".

رحبت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، بقرار العفو عن المعارضين عثمان سونكو وباسيرو ديوماي فاي، وإطلاق سراحهم بعد شهور في خلف القضبان.

أكدت المفوضية، في بيان لها، التزامها بدعم الشعب السنغالي في جهوده من أجل المصالحة الوطنية وتوطيد الديمقراطية.

دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، جميع أصحاب المصلحة في العملية الانتخابية إلى جعل السنغال المستفيد الحقيقي من الانتخابات، من خلال إعطاء الأولوية للتسامح والسلام والمصالحة من خلال الخطب والإجراءات السلمية.

ووفقا للبروتوكول الإضافي بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد (2001)، تعلن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن نشر وفد قوي يضم 130 مراقبا، بقيادة البروفيسور إبراهيم أغبوبا غامباري، وزير خارجية نيجيريا السابق.



و أصدر ماكي سال، رئيس السنغال، مرسوم تنفيذ قانون العفو العام، عن الوقائع المرتبطة بالمظاهرات من فبراير/شباط 2021 إلى فبراير/شباط 2024، وكان هذان المعارضان رهن الاحتجاز قبل ذلك، الاحتجاز التجريبي على التوالي منذ مايو ويوليو 2023.

وكان عثمان سونكو، زعيم حزب الوطنيين الأفارقة في السنغال، من أجل العمل والأخلاق والأخوة (باستيف)، محتجزًا منذ يوليو 2023 بتهمة سرقة الهاتف والدعوة إلى التمرد، أما باسيرو ديوماي فاي، المكلف بحمل مشروع باستيف إلى الانتخابات الرئاسية في 24 مارس 2024، فقد سُجن في مايو 2023 لانتقاده النظام القضائي.

وبعد إطلاق سراحهما، بدأ الزعيمان حملتهما الانتخابية بهدف إجراء انتخابات لم تعد مهددة بأي عائق.

رفضت المحكمة العليا طلب الحزب الديمقراطي السنغالي إلغاء إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 مارس.



وكان هذا الحزب نفسه، الذي تم استبعاد مرشحه كريم واد من السباق، هو السبب وراء التأجيل الأول إلى 15 ديسمبر/كانون الأول، ثم ألغاه المجلس الدستوري في نهاية المطاف.