موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي

يستضيف ملعب نادي الشباب السعودي، لقاء القمة أمام الهلال ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

موعد مباراة الهلال والشباب

ومن المقرر أن تقام مباراة الشباب والهلال في تمام التاسعة مساء السبت المقبل.

ويخوض الفريقان المباراة بعد فترة توقف دولية بسيطة؛ حيث يتطلع الشباب صاحب المركز العاشر بـ28 نقطة، إلى تحقيق انتصار معنوي مهم للفريق الذي خرج رسميًا من سباق المنافسة على اللقب.

في المقابل، يدخل الهلال هذه المواجهة متربعًا على عرش الترتيب برصيد 68 نقطة، مسطرًا آمالًا عريضة في تعزيز رقمه القياسي والوصول إلى أعلى حصيلة تهديفية لفريق في تاريخ المسابقة، حيث يبتعد فقط بهدفين عن الرقم القياسي الذي حققه النادي نفسه، موسم 2019-2020.