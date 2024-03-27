أسباب توجب إتاحة نماذج استرشادية جديدة لطلاب الثانوبة العامة

طالب الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، بإتاحة نماذج استرشادية جديدة لطلاب الثانوية العامة هذا العام.

وأوضح الخبير التربوي أن إتاحة نماذج استرشادية جديدة لطلاب الثانوية العامة هذا العام وعدم الاكتفاء بنماذج العام الماضي يمثل ضرورة قصوى للطلاب بل للوزارة.

أسباب ضرورة إتاحة نماذج جديدة لامتحانات الثانوية العامة