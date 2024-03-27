أسباب توجب إتاحة نماذج استرشادية جديدة لطلاب الثانوبة العامة
طالب الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، بإتاحة نماذج استرشادية جديدة لطلاب الثانوية العامة هذا العام.
وأوضح الخبير التربوي أن إتاحة نماذج استرشادية جديدة لطلاب الثانوية العامة هذا العام وعدم الاكتفاء بنماذج العام الماضي يمثل ضرورة قصوى للطلاب بل للوزارة.
أسباب ضرورة إتاحة نماذج جديدة لامتحانات الثانوية العامة
- نماذج امتحانات الثانوية العامة العام الماضي كانت تحمل بعض الأخطاء سواء لغوية أو في ترتيب الاسئلة.
- يتيح إتاحة نماذج امتحانات الثانوية العامة استرشادية جديدة للطلاب التعرف على افكار جديدة ومتنوعة وعدم الاكتفاء بأفكار العام الماضي والتى قد يكون الطالب اطلع عليها منذ وقت طويل وأصبحت مألوفة لديه.
- طرح نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة سيتيح للطالب التعرف على شكل وترتيب أسئلة الامتحانات النهائية وخاصة أن ترتيب الاسئلة المقالية والموضوعية في نماذج العام الماضي كانت مختلفة عن ترتيب أسئلة امتحانات أخر العام( حيث تضمنت أسئلة النماذج الاسترشادية الاسئلة المقالية في منتصف النموذج بينما كانت في نهاية الاسئلة في امتحانات أخر العام)
- إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة قد يكون بديلا ولو بسيطا للامتحانات التجريبية التى كان من المزمع تطبيقها على الطلاب في سنوات سابقة.
- إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة سيمنح الطالب وولى الأمر نوع من الطمأنينة قبل امتحانات أخر العام وأن الطالب يسير في المسار الصحيح
- يمكن أن تتضمن النماذج الاسترشادية الجديدة لامتحانات الثانوية العامة خانة لرقم الجلوس وتدريب الطالب على كيفية كتابته قبل امتحان أخر العام.
- إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة سيقلل من اجتهادات المعلمين الخصوصين والذين يشتتون الطلاب بأسئلة وامتحانات خاطئة في ضوء عدم تدربهم على كيفية صياغات الأسئلة لكون الكثير منهم غير حاصل على مؤهل تربوي.
- إتاحة نماذج استرشادية جديدة على نمط امتحانات الثانوية العامة آخر العام سيتيح للوزارة الأخذ ببعض الملاحظات من قبل الطلاب والمعلمين والخبراء وبالتالي تلافيها في الامتحانات النهائية.