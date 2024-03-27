مهاجم ليفربول السابق يُعلق علي تحطيم محمد صلاح أرقامه القياسية
تحدث فيرناندو توريس، مهاجم فريق ليفربول الأسبق على تحطيم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز الأرقام القياسية في مشواره الكروي.
وقال توريس في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي: “محمد صلاح هو لاعبي المفضل، وأنا أعتبره أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم في السنوات العشر الأخيرة”.
وأضاف: “لقد زاملت قائد منتخب مصر في تشيلسي، وأنا سعيد للغاية لما وصل إليه الآن، وسعيد أيضًا بأنه حطم كل أرقامي القياسية مع ليفربول”.
وتابع توريس: “عندما جاء صلاح إلى إنجلترا كان صغيرًا، ولم يكن يحصل على الدقائق التي يستحقها، وكان عليه أن يذهب إلى إيطاليا ليثبت نفسه وقد فعل ذلك بالفعل”.
وأكمل: “كنت سعيدًا للغاية عندما جدد الفرعون المصري لليفربول عام 2022؛ لأنه سيواصل اللعب للريدز خلال السنوات المقبلة”.
واختتم: “أنا متأكد من أن محمد صلاح سيكون أحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول، وهو بالفعل كذلك، ولكن ما يزال لديه بعض الأشياء للقيام بها”.