د.عبدالسند يمامة: تكريم المتفوقين من القادرين باختلاف واجب وطني وإنساني

وجه الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الشكر للنائب طارق عبدالعزيزعلي مبادرة تكريم طلاب قادرون باختلاف، مؤكدًا بأنه نائب وعضو في الحزب أداؤه مشرف، خاصة تنظيمه المميز لحفل الإفطار السنوي لحزب الوفد بالدقهلية.

وأشاد عبدالسند يمامة بهذا الحفل خاصة في وجود إضافة قوية هذا العام والإضافة تمثلت في تكريم المتفوقين من الطلاب القادرين باختلاف وتم تكريمهم بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.



وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة بأن جوائز تكريم هؤلاء الأبطال مهما كانت قيمتها فهي رمزية ولكنها تعبر عن دورهم المشرف، وكان أول من تبنى هؤلاء الأبطال هو الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صاحب هذه المبادرة ونحن نتأسى به والحقيقة إنها واجب علينا على المستوى الاجتماعي بالإضافة إلى أنه ألتزام ديني.

وأبدى رئيس حزب الوفد سعادته عن الحضور الهائل الذي حضر هذه الاحتفالية والإفطار في شهر رمضان كما وجه تحياته لكل ابناء حزب الوفد.

وكرم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والنائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ المتفوقين من الطلاب القادرون باختلاف وذلك في حفل إفطار الوفد السنوي بمحافظة الدقهلية.والذي يقام تحت شعار افطار المحبة

كما شارك في التكريم المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا رئيس اللجنة العامة للوفد بالدقهلية وأميمة عوض عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة المرأة باللجنة العامة للوفد بالدقهليه والنائب الوفدي سليمان وهدان والنائبة الوفدية ليلى ابو إسماعيل واللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد ومحمد الإتربي عضو الهيئة العليا للوفد.

وتم منح المتفوقين من الطلاب القادرون باختلاف جوائز عينية وشهادة تقدير وذلك تقديرا لدورهم البارز في المجتع.

جدير بالذكر أن حفل الإفطار يقام برعاية النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، وبحضور قيادات اللجنة العامة للحزب بالدقهلية وأعضاء الكتلة البرلمانية بالحزب، وممثلي الحزب على مستوى المحافظات، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.