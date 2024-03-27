"خير مزارعنا لأهالينا".. مبادرة وزارة الزراعة للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال رمضان

طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللحوم البلدي في منافذها بأسعار مخفضة وذلك تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المبادرة التى أطلقها د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض السلع الغذائية خلال اجتماعه اول أمس مع التجار والمصنعين.



وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة أن أسعار كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280ج و270 جنية لسعر الكيلو 900 جرام لحم و100 جرام ملبس والمفروم البلدي 260 جنية والكبدة البلدي 250 .

ضخ كميات كبيرة من السلع

وأضاف صالح ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين ويؤكد على ضرورة تخفيض الأسعار

بعد الجهود التي تبذلها الدولة في توفير العملة الأجنبية والافراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ مشيرا إلى أن تخفيض اسعار اللحوم البلدي يعود الي إلغاء جميع الحلقات التسويقية والوسطاء والتجار

فضلا عن الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وأدّت الي هبوط ملحوظ في أسعار الاعلاف



وأضاف أنه تم أيضا تخفيض سعر البطاطس إلى 5 جنية للكيلو والشيكارة 5 كيلو بـ 25 جنيها، وسعر كيلو الدقيق المعبأ 24 جنيها، وسعر كيلو الارز المعبأ 27 ج، فيما تجاوزت التخفيضات الـ 50‎%‎ على جميع أنواع التمور ذات الجودة العالية

مبادرة خير مزارعنا لأهالينا



واكد صالح ان مبادرة خير مزارعنا لأهالينا جاءت لتلبية رغبات المواطنين، وأن المبادرة مستمرة طول العام من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة

ويشار إلى أن معرض السلع والمنتجات الغذائية "خير مزارعنا لاهالينا " مقام حاليا في موقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي امام نادي الصيد ومستمر حتى نهاية الشهر الكريم.

قال أحمد ابراهيم المستشار الاعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الاراضى إن المعرض مفتوح طوال الاسبوع ومستمر على مدار شهر رمضان الكريم بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية أمام نادى الصيد بحي الدقي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية المستمرة بالتوسع في اقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض لزيادة نسب التغطية لخدمة كافة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بضخ واتاحة كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية وان تكون بجودة عالية مشددا على ضرورة الرقابة عليها



وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة المشرف العام على المنافذ والمعارض بالوزارة إن معرض خير مزارعنا لاهالينا يعتبر من أكبر المعارض المقامة حاليا حيث يبلغ عدد المشاركين في المعرض 70 عارضا ومقام على مساحة 1500 م ويوجد به أكثر من 200 سلعة وان مبادرة خير مزارعنا لاهالينا جاءت لتلبية رغبات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ولتحقيق التوازن وضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية .