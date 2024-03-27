أحمد عبدالعزيز يكشف مفاجأة جديدة عن “ذئاب الجبل” وعلاقته بوفاة الفنانين.. فيديو

قال الفنان أحمد عبد العزيز، إن مسلسل ذئاب الجبل شهد صعوبات وكواليس كثيرة خلال تنفيذه، مشيرا إلى أن المخرج مجدي أبو عميرة أرسل له العمل ويسأله عن رأيه وبعد قراءته خمس حلقات تحمس للعمل، وخيره مجدي أبو عميرة بين دورين ولكن اختار دور الصعيدي.

وأضاف احمد عبد العزيز، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المسلسل بدأ معهم الفنان الراحل صلاح قابيل وبعد 8 مشاهد توفى ثم جاء لأداء الدور الفنان الكبير عبد الله غيث وتوفى قبل نهاية العمل بـ8 مشاهد أيضا، موضحا أن عبد الله غيث كان يؤدي نفس دور صلاح قابيل.

وتابع: "مسلسل ذئاب الجبل كان في أحداث كتير حصلت وأكثر من حد حصل له حالة وفاة وأحد أخوالي توفى في هذا العمل واتسرقت مني العبايا بتاعتي وكانت قيمة جدا ولكن بشكل عام مسلسل ذئاب الجبل مكنش وشه نحس وكان فيه متعة من كل اللي بيشتغلوا فيه والمتعة غطت على الأحداث المؤسفة اللى حصلت خلال التصوير".

مسلسل ذئاب الجبل

مسلسل ذئاب الجبل أنتج عام 1992 وقد حقق نجاحا مذهلا وجذب أنظار كل الشعب المصري وكان بداية للثنائي محمد صفاء عامر والمخرج مجدي أبو عميرة.

ويحكي المسلسل عن الصعيد المصري وتقاليده وعاداته والعصبية الشديدة التي تحوي هذا المجتمع وهذا في إطار قصة بلدة تسمى بهتون الجبل التي تحوي عائلة هوارة التي تحتوي العديد من العادات العصبية والتي قام فيها الشيخ بدار التي كسر لعادات وزوج ابنته الي رجل غريب عن العائلة.

وسط رفض اخيها البدري ، ليتواكب ذلك مع وجود الشر المتمثل في علوان أبو البكري الذي يقدم دوره علوان أبو البكري الذي يتزوج من خادمه تعمل في بيت الشيخ بدار تدعى مهجه وبزواجه منها تحمل منه وتحاول إعلان زواجهما إلا أنه يرفض حتى لا تسوء سمعته في البلد بالإضافة لمحاولته إعلاء شأنه في البلد ولا يصح إعلان أنه تزوج خادمه أمام زوجته وأهله فيقرر قتلها ويكون يوم قتلها هو يوم سفر ابنه الشيخ بدار ورده للزواج وكان مسافرا معها والدها وابن عمها ياسين الذي يرى علوان وهو يجر مهجه معه ويطعنها بالسكين في بطنها ويرى ذلك ياسين ثم يكمل سفره مع ورده التي تقابل زوجها حاتم ويتجهوا لإنجلترا.

ويقتل علوان ياسين لكي لا يبلغ عنه ثم يتهم بدري في قتل أخت وردة ولكنه يهرب من السجن ويسكن قليلا مع المطاريد ثم يسافر إلى الإسكندرية بشخصية جديدة تحت اسم فاروق القناوي بمساعدة حسني أبو دبيكي والذي ساعده أيضا للعمل لدي الحاج حسين المصري والذي يعجب به ويزوجه نورا ابنته وتمر الأعوام ليتقابل بدري بعد أن أصبح رئيس لشركة مقاولات كبري مع المهندس حاتم زوج وردة ويتقابل بدري مع وردة في آخر مشهد من المسلسل في الحلقة الأخيرة.