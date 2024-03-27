أحمد عبدالعزيز يعلق على تقديم مسلسل الحشاشين باللهجة العامية.. "العمل معقد"

أكد الفنان أحمد عبد العزيز، أن ما يهم الفنان وفريق العمل خصوصا في الأعمال التاريخية ولاسيما الفنان والمؤلف والمخرج أن يصل للناس وتكون لغته سهله وسلسة ومفهومة، قائلا: "في ناس كتير بتلاقي في اللغة العربية نوع من التعقيد شوية وثقيلة ومجعلصة بلغة العصر حاليا".

وأوضح احمد عبد العزيز، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة الحياة، أن لدينا لغة عربية سلسلة وبسيطة ورشيقة وجميلة وتتفهم من غير ما تتسمع زي لغة طه حسين ونجيب محفوظ وأدباء كبار، مشيرا إلى أن العمل التاريخي من مستلزماته الاغراب والتغريب ودلوقتي احنا مش بنتكلم كده وعناصر التغريب في العمل التاريخي مهمة وبتعطيه حالة العظمة اللي لازم يتميز بها العمل التاريخي".

وعن رأيه في تقديم مسلسل الحشاشين بالعامية رد قائلا: "كان من الممكن يقدم الحشاشين بلغة عربية بسيطة ولا غضاضة أنه يقدم بالعامية وخصوصا أن في أحداث منه بتحصل في القاهرة وفي القاهرة الناس مش بتتكلم طول الوقت باللغة العربية الفصحى ومفيش قاعدة واتعمل لغة عامية عشان تتفهم وخصوصا انه موضوع معقد".

وعبر الفنان أحمد عبد العزيز، عن أمنيته تجسيد شخصية الدكتور طه حسين كشخصية تاريخية، قائلا: "لو هختار اجسد شخصية تاريخية اختار الدكتور طه حسين وأحمد زكي عملها ببراعة وهو يصعب أي شخصية عملها على أي حد لكن في الحقيقة هو يستفز أي فنان يعمل الشخصية".

وأضاف أحمد عبد العزيز، أنه بصرف النظر عن أداء احمد زكي الرائع في المسلسل واخراج يحيى العملي وتعبيره عن شخصية طه حسين العمل كان حاجة رائعة وهو أيضا مغرم بطه حسين منذ طفولته ودراستهم لكتاب الأيام.

وتابع: "لو اتعرض عليا شخصيات تاريخية تانية هفكر فيها والشخصيات كتير والتاريخ مليان شخصيات وكنت احب العب شخصية حسن الصباح زي اللي في مسلسل الحشاشين وهي شخصية تاريخية تشدني من زمان منذ قراءتي عن جماعة الحشاشين وقلعة آلموت وأداء كريم عبد العزيز للشخصية جميل وواصل ببساطة".

وتصدر مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز التريند، وذلك بعد طرح برومو العمل الذي خطف الأنظار ونال العديد من الإشادات، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وظهر كريم عبد العزيز فى البرومو وهو يلعب شخصية حسن الصباح وهو يدبر ويخطط للحروب التي ستخوضها الطائفة التي يصفها التريلر بأنها "الطائفة التي أرعبت العالم".

وتراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على المسلسل بقوة ووفرت له ميزانية ضخمة وكل الإمكانيات المتاحة حتى يظهر العمل للجمهور فى أحسن صورة.

كما يضع جمهور النجم كريم عبد العزيز رهانًا كبيرًا عليه، خاصة انه يجسد شخصية "حسن الصباح" فى مسلسله الجديد “الحشاشين” ويخوض رحلة مليئة بالمغامرات في عمل سيكون ملحميًا تاريخيًا.

كما تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.