رمضان زمان

مسلسل «رأفت الهجان» يبقى دائماً علامة مضيئة فى تاريخ الدراما الوطنية هذا المسلسل الرائع الذى تم عرضه فى شهر رمضان 1988 الجزء الأول تأليف صالح مرسى وبطولة النجم الراحل محمود عبدالعزيز وعفاف شعيب ويوسف شعبان وتهانى راشد وعدد كبير من النجوم. إخراج يحيى العلمى.

المسلسل من ملفات المخابرات العامة المصرية عن قصة الشاب المستهتر رأفت على سليمان الهجان الذى يتحول لبطل شعبى وكيف نجحت المخابرات العامة المصرية فى تجنيده داخل إسرائيل منذ خمسينيات القرن الماضى لينجح ببراعة فى خداع الشعب الإسرائيلى بكافه مستوياته بذكائه الفطرى وكيف نجح فى تقديم خدمات عظيمة لمصر ونجاحه فى الحصول على المعلومات الحيوية من جنرالات العدو الصهيونى وكيف قاوم كل الإغراءات داخل إسرائيل وبراعته فى إخضاع كل من عرفهم لمصلحة وطنه وحصوله على المعلومات السرية قبل نكسة 67 ونصر 73.

أظهر المسلسل مدى كفاءة جهاز المخابرات العامة المصرية فى التعامل مع رأفت الهجان وتحقيق نجاح خيالى فى خداع الموساد الإسرائيلى. المسلسل حقق نجاحاً أسطورياً بل إنه أحدث حالة وطنية فى نفوس ملايين المصريين قبل عرض المسلسل لم يسمع الشعب المصرى عن رأفت الهجان كان هذا المسلسل بمثابة وثيقة لبراعة ودهاء جهاز المخابرات العامة المصرية بعد ست سنوات من عرض مسلسل «دموع فى عيون وقحة» وصل النجم الراحل محمود عبدالعزيز للقمة بعد عرض هذا المسلسل، بل إنه أصبح بطلاً شعبياً. رأفت الهجان حكاية وطنية لن تمحى أبداً وبعد 36 عاماً من عرضه ما زال رأفت الهجان شخصية وطنية تعيش فى وجدان الملايين عبر مختلف الأجيال. رحم الله العمالقة صالح مرسى ومحمود عبدالعزيز ويحيى العلمى وتحية من القلب لكل من شارك فى تلك الملحمة الوطنية.

أمجد مصباح