هالاند ينضم لبرشلونة في 2025.. تعرف علي خطة الفريق الكتالوني

يبدو أن خوان للابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني يسعي في صيف 2025 لجلب نجم مانشستر سيتي المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.



وتحدث تشافي هيرنانديز مع العملاق النرويجي في أوائل عام 2022 قبل انضمامه إلى السيتي، وهناك شعور بأنه قد يكون متاحًا.



وفي عام 2025، سيكون هالاند قد قضى ثلاثة مواسم في السيتي، وهذا أيضًا هو الصيف الذي ينتهي فيه عقد بيب جوارديولا في حالة مغادرته، فإن ذلك قد يقلل من جاذبية اللعب للسيتي.



وفي هذه السنة، من المفترض أن تزيد إيرادات برشلونة، بالعودة إلى كامب نو.



برشلونة لديه ثقة في ليفاندوفسكي للموسم المقبل، ولديهم أيضًا ثقة في فيتور روكي ومارك جويو لمواصلة تطورهم، ولكن هناك اتفاق على أنه قد تكون هناك حاجة لاسم نجم للموسم التالي لقيادة الهجوم.



هذا على الرغم من أن ليفاندوفسكي لديه بند في عقده يقضي بتجديد عقده لموسم آخر إذا لعب في 50٪ من مباريات برشلونة في موسم 2024-25.