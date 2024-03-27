انطلاق النسخة الثانية من المعرض العقارى المصرى «THE ICON SHOW» بمدينة جدة مايو المقبل

بعد تحقيقه نجاحاً ملحوظاً فى نسخته الأولى بالدمام العام الماضى، وفى إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو التوسع فى الاستثمار داخل القطاع العقارى بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، أعلن تحالف فينكس الدولى عن تنظيم النسخة الثانية من «THE ICON SHOW»، معرض العقارات المصرية الأكبر، بفندق بارك حياة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك خـلال الـفـتـرة الممتدة من 9 حتى 11 مايو 2024.

وتضم النسخة الثانية أكثر من ١٢ عارضا من كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر والتى تقدم فرص استثمار عقارى غير مسبوقة فى مختلف انحاء القطر المصرى كالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومستقبل سيتى ومدينة العين السخنة ومنتجعات العلمين الجديدة ورأس الحكمة والشيخ زايد وغيرها، حيث يضم المعرض فرصا استثمارية كبرى لأكثر من ١٥٠ مشروعا عقاريا لمختلف الوحدات «سكنية وادارية و فيلات ووحدات ترفيهية».

وفى هذا السياق، قال السيد أحمد الشيخ، المتحدث باسم التحالف فى القاهرة: «إن إقامة معرض «THE ICON SHOW» تأتى تماشياَ مع توجه استراتيجية الدولة المصرية نحو تعزيز تصدير العقار المصرى إلى الأسواق الخارجية، ومنها السعودية لفتح آفاق جديدة للاستثمار فى مصر وتقديم حلول تسويقية حقيقية وناجحة، وذلك من خلال طرح وحدات سكنية تلبى احتياجات عملائها فى السعودية والمصريين المقيمين فى الخارج».