إنتاج مصر من الأسماك يتجاوز 2.2 مليون طن

كشف الدكتور هانى المنشاوى، رئيس شعبة صناعة الأسماك باتحاد الصناعات، أن مصر من الدول الرائدة فى إقامة مشروعات الاستزراع السمكى خاصة فى محافظة كفر الشيخ التى تستحوذ على 35% من إنتاج المزارع.

وأشار إلى أن مصر فى المرتبة الأولى أفريقيا وعربياً فى إنتاج الأسماك بإنتاجية 2.2 مليون طن، كما تحتل مراكز متقدمة عالمياً فى الاستزراع السمكى، بإنتاجية 1.6 مليون طن سنويًا حيث يمثل إنتاج المزارع السمكية حوالى 80% من الإنتاج المحلى.

وذكر أن هناك اهتماما سعوديا بجلب الخبراء المصريين للتعاون فى مشروعات الاستزراع السمكى التى تشهدها المملكة ومنها فى الرياض ومناطق مختلفة بالمملكة.

وأكد المنشاوى أن غرفة الصناعات الغذائية اهتمت كثيراً ببرامج التدريب والتأهيل والدعم الفنى لشركات الأعضاء من خلال التعاون والشراكة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بهدف تطبيق المبادئ والركائز الأساسية لإيجاد منظومة متكاملة لتصنيع الأسماك تطابق معايير واشتراطات سلامة الغذاء والتصدير للاتحاد الأوروبى.

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مصائد أسماك