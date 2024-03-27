FTC تقاضي TikTok لتعاملها مع خصوصية المستخدمين وأمانهم

TikTok، الذي يحارب بالفعل قانونًا مقترحًا قد يؤدي إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة، قد يجد نفسه قريبًا أيضًا في مرمى لجنة التجارة الفيدرالية. تقترب لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) من الانتهاء من تحقيق يستمر لعدة سنوات في الشركة، مما قد يؤدي إلى دعوى قضائية أو غرامة كبيرة، وفقًا لتقارير بوليتيكو.

وبحسب ما ورد يتمحور التحقيق حول ممارسات الخصوصية والأمان الخاصة بالتطبيق، بما في ذلك تعامله مع بيانات مستخدمي الأطفال. وفقًا لبوليتيكو، تبحث لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في الانتهاكات المحتملة لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت (COPPA)، بالإضافة إلى "الادعاءات بأن الشركة ضللت مستخدميها من خلال التصريح كذبًا بأن الأفراد في الصين لا يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدم الأمريكية". يمكن أيضًا معاقبة TikTok بسبب انتهاك شروط التسوية لعام 2019 مع المنظمين بشأن خصوصية البيانات.

في حين أنه ليس من الواضح ما إذا كان تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية سيؤدي إلى دعوى قضائية أو أي إجراء آخر، فإن التحقيق يمثل مصدرًا آخر للضغط على الشركة وهي تحاول تأمين مستقبلها في أكبر سوق لها. يدرس مجلس الشيوخ مشروع قانون من شأنه أن يجبر الشركة الأم لـ TikTok، ByteDance، على بيع التطبيق أو مواجهة حظر تام في الولايات المتحدة. وتدعم إدارة بايدن، التي حاولت أيضًا الضغط على ByteDance لسحب TikTok، الإجراء وقد أطلع مسؤولو المخابرات الأمريكية المشرعين على مخاطر الأمن القومي المزعومة التي يشكلها التطبيق.