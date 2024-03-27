ليفربول يفاوض مدرب سبورتنج لشبونة لخلافة يورجن كلوب

يواصل نادي ليفربول البحث عن التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل خلفًا للألماني يورجن كلوب والذي أعلن رحيله عن تدريب الفريق نهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابرزيو رومانو أن المدرب روبن أموريم يعد هو الهدف الثاني لليفربول خلف تشابي ألونسو ليحل محل يورجن كلوب هذا الصيف.



وأضاف فابرزيو أن إدارة ليفربول تُفضل المدير الفنى البرتغالي البالغ من العمر 39 عامًا على روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، لتولي المهمة خلفاً لكلوب.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن تشابي ألونسو يفضل تولي تدريب فريق بايرن ميونخ عن فريق ليفربول في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يكثف نادي ليفربول مفاوضاته مع روبن أموريم بشكل رسمي في الأيام المقبلة لحسم التعاقد معه.

