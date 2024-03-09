السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

رئيس الوفد يهنئ الشعب المصري بالذكرى 105 لانطلاق شرارة ثوره 1919

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد

هنأ الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد المصري وعميد معهد الوفد للدراسات السياسية بالحزب، جموع الشعب المصري والوفديين بمناسبة الذكرى 105 لانطلاق شرارة ثوره 1919 ، التي فجرت ابداع الشعب المصري، واحدثت التغيير في الواقع المصري، وكانت سببا في عقود من التنوير والليبرالية.

وترحب مكتبة الوفد المصري بمعهد الدراسات بجموع الزائرين وطلاب البحث العلمي للاطلاع على مجموعة فريدة من المؤلفات المتعلقة بتاريخ ثوره 1919 من مذكرات شخصية لقادة الثورة، وفي مقدمتهم الزعيم سعد زغلول وعدد من المؤرخين والمعاصرين للمرحلة.

 

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