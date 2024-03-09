رئيس الوفد يهنئ الشعب المصري بالذكرى 105 لانطلاق شرارة ثوره 1919

هنأ الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد المصري وعميد معهد الوفد للدراسات السياسية بالحزب، جموع الشعب المصري والوفديين بمناسبة الذكرى 105 لانطلاق شرارة ثوره 1919 ، التي فجرت ابداع الشعب المصري، واحدثت التغيير في الواقع المصري، وكانت سببا في عقود من التنوير والليبرالية.

وترحب مكتبة الوفد المصري بمعهد الدراسات بجموع الزائرين وطلاب البحث العلمي للاطلاع على مجموعة فريدة من المؤلفات المتعلقة بتاريخ ثوره 1919 من مذكرات شخصية لقادة الثورة، وفي مقدمتهم الزعيم سعد زغلول وعدد من المؤرخين والمعاصرين للمرحلة.

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