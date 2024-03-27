الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الصيد يهزم سموحة فى بطولة الجمهورية لكرة الطائرة

صيد 19 سنة
صيد 19 سنة

حقق فريق 19سنة شباب للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على نظيره فريق سموحة بنتيجة 2/3 فى المباراة التى اقيمت بصالة جامعة القاهرة ضمن منافسات بطولة الجمهورية. 

 

ضمت قائمة الفريق اللاعبين محمد اشرف ، حازم كمال، حمزه صالح، مازن ماجد، محمد عصام، فضل عمرو، محمد عماد، احمد حسام الدين، محمود ايمن، احمد المصري، يوسف شاهين،عمر كريم ، ادهم عصام. 

 

الجهاز الفني والاداري : محمود غزال رئيس جهاز الكرة الطائرة، جاسر نشأت مدير قطاع الناشئين ، شادي مصطفي مدير فني الفريق،محلل تقني يوسف خالد عطاالله، مدرب احمال وائل حسين، د/ محمد المحلاوي طبيب الفريق، شعبان عبد الصبور المدير الاداري،هاني عارف اداري القطاع، خدمات معاونه مسعد جمعه.

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