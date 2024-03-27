6 محطات بسوهاج تحصل على شهادة اعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، إنه في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكيد على جودة مياه الشرب المنتجة، حصلت 6 محطات مياه شرب بمحافظة سوهاج على شهادة اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه، والتى منحت بقرار من اللجنة العليا للمياه .





وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه حصلت على تلك الشهادة محطة مياه بيت علام المدمجة ومحطة مياه جرجا الجديدة وتوسعات محطة مياه جرجا بمركز جرجا ومحطة مياه الشورانية النقالي ومحطة مياه الشورانية الجوفية بمركز المراغة ومحطة مياه عرب العطيات المدمجة بمركز دار السلام وتجديد الشهادة لمحطة مياه العوامية الجديدة بمركز ساقلتة.





وأكد الكيميائي منصور صابر علي رئيس قطاع المعامل والجودة على أن الحصول على تلك الشهادة يضمن تأمين مياه شرب صالحة للمواطنين والإلتزام بكافة معايير الجودة واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التي تضمن الاستمرارية في إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية.





وأوضح الكيميائي أحمد صلاح عثمان مدير إدارة مأمونية المياه والصرف الصحي أن منهجية سلامة ومأمونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحي تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها ومتابعة جودة المياه المنتجة في كل مراحل التنقية لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وأنه فى وقت سابق تم إعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لعدد 6 محطات مياه شرب وانه جاري إعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لأكبر عدد من محطات مياه الشرب لرصد كافة المخاطر وتفعيل الإجراءات التصحيحية للإرتقاء بمنظومة المياه بمحافظة سوهاج.





وفي سياق متصل تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس محطة مياه جزيرة محروس ومحطة مياه المراغة جهينة السطحية وأكد خلال الجولة على ضرورة الاهتمام بجودة المياه المنتجة لضمان وصول مياه شرب للمواطنين مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه وتشغيل جميع المحطات 24 ساعة والتاكد من تطبيق جميع انواع الصيانات بالمحطات والالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل وترشيد الطاقة.





وأوضحت إنجي جمال مدير العلاقات العامة الداخلية والخارجية ان رئيس مياه سوهاج شارك العاملين بالديوان العام والمحطات بقطاع وسط وقطاع شمال الافطار فى لفتة تقديرية لمجهودات العاملين ولانتظام العمل داخل جميع مواقع الشركة خلال شهر رمضان ووصول المياه للمواطنين فى جميع الأوقات بجودة عالية وكميات مناسبة.





ومن الجدير بالذكر أنه تم عقد لقاء مفتوح مع العاملين تناول استعدادات الشركة لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال شهر رمضان هذا بالاضافة الى استعراض اهم ما قامت به الشركة خلال الفترة الاخيرة لتحسين مستوى دخل العاملين وكذلك بحث مطالبهم وكيفية تحقيقها.