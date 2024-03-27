الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تحرير 25 محضر ضبط جمركي في مطار القاهرة لمسافرين أجانب ومصريين

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية في تحرير ٢٥ محضر ضبط جمركي خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري ضد ركاب أجانب ومصريين لتستمر الإنجازات غير المسبوقة بالادارة المركزية.

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وتم تحرير 11 محضر ضبط في مبني الركاب رقم 3 منهم محضر ضبط بالصالة الموسمية وذلك من محضر ضبط رقم 60 وحتي محضر رقم ٧٠ وكانت المضبوطات عبارة عن مخدرات متنوعة وأسلحة ومناظير وعاج سن الفيل وادوية وعدسات
وفي مبني الركاب رقم 2 حرر رجال الإدارة العامة بقيادة أحمد سعد ثمانية محاضر ضبط جمركي من رقم 29 وحتي رقم 36 وكانت المضبوطات عبارة عن مخدرات متنوعة وأسلحة ومناظير أيضا وتليفونات ومستلزمات أسنان.


أما في مبنى الركاب رقم 1 تم تحرير ٦ محاضر ضبط جمركي من رقم 21 وحتي رقم 26 وكانت المضبوطات عبارة عن أسلحة متنوعة وأدوية منها المدرجة بجداول المخدرات. 
 

تأتي تلك الإنجازات في ظل تنفيذ القوانين بأسلوب وأداء وتعامل راقي مع الركاب مواطنين وأجانب وبمجهود كبير ومتميز لكافة الادارات بالإدارة المركزية سواء القائمين على التفتيش بالتعاون والتناغم مع الإدارات الصباحية، وأبرزهم الشئون القانونية والفنية والمالية وادارات الوديعة والمحجوزات، وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور معيط وزير المالية..

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