عاجل
عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم جنوب جنين
السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة بعد التتويج ببطولة كأس مصر

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

وصلت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم إلي القاهرة بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك في المباراة التي جمعتهما بالمملكة العربية السعودية.

 

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لقطات من وصول بعثة النادي الأهلي عائدة من السعودية بعد التتويج ببطولة كأس مصر. 

 

فيديو وصول بعثة الاهلي

https://www.facebook.com/share/v/1e8pzQdK7Ge4mMbT/?mibextid=oFDknk


وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقياده مدربه السويسري مارسيل كولر بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، والـ 39 في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

الجريدة الورقية