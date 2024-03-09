وصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة بعد التتويج ببطولة كأس مصر

وصلت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم إلي القاهرة بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك في المباراة التي جمعتهما بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لقطات من وصول بعثة النادي الأهلي عائدة من السعودية بعد التتويج ببطولة كأس مصر.

فيديو وصول بعثة الاهلي

https://www.facebook.com/share/v/1e8pzQdK7Ge4mMbT/?mibextid=oFDknk



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقياده مدربه السويسري مارسيل كولر بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، والـ 39 في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.