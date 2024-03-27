الاحتفاء بمسيرة الشاعر الراحل زكي عمر وفنون بني سويف في ليالي رمضان بالمنصورة

ضمن برامج وزارة الثقافة، شهد ستاد المنصورة، ليلة رمضانية جديدة ضمن البرنامج المركزي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمحافظة الدقهلية احتفالا بالشهر الكريم.

استهلت الفعاليات بلقاء تحدث خلاله الكاتب عوض الشيخ عن المسيرة الإبداعية للشاعر والمسرحي زكي عمر ضمن برنامج "عطر الأحباب" الذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

وخلال اللقاء تناول "الشيخ" السيرة الذاتية للشاعر الراحل ابن محافظة المنصورة الذي ولد عام 1938، وتميز بالحس الفني، ولقب ب"ابن الريف" في مصر، و"عاشق الطفولة والألوان" في اليمن وذلك بعد عمله هناك رئيسا لدار الهمداني للنشر.

وعن أعماله الشعرية قال "الشيخ" تميزت كتابات زكي عمر بالانحياز إلى العمال والفلاحين نظرا لارتباطه بالريف المصري وبدا ذلك واضحا في قصيدتيه "البحر عاوز كل يوم عويم"، و"أبو العيلة" وفي قصائد ديوانه "كلام عن الأدهم"، و"ناس بتحب مصر".

واختتم الشيخ اللقاء بتوجيه الشكر لهيئة قصور الثقافة التي لا تنسى أبناءها من خلال إلقاء الضوء على القامات الأدبية و الثقافية للتذكير بأعمالهم الخالدة، ثم ألقى" قصيدة شهيرة للشاعر الراحل بعنوان "وقفة أمام قبر أمي".

أعقب ذلك لقاء لمناقشة أعمال الشاعر معوض حلمي، تلاه فقرة ابتهالات وإنشاد ديني لفريق مواهب قصر ثقافة المنصورة.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة بني سويف للفنون الشعبية تضمن باقة من الفقرات منها "دق الكف، مبيض النحاس، التنورة، الصعيدي، التحطيب" بقيادة الفنان أحمد أبو الخير وبمصاحبة الفنان أحمد البوشي، بحضور عمرو فرج رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية.

وتستمر فعاليات الليالي حتى 19 رمضان وتنظم بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، ضمن برنامج مكثف لهيئة قصور الثقافة في "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة و 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة، والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما أعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.