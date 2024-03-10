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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك بالمؤتمر العلمي الدولي لجامعة الملك فيصل

مشاركة جامعة الدلتا
مشاركة جامعة الدلتا التكنولوجية

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك فى المؤتمر العلمي الدولي لجامعة الملك فيصل بتشاد حول التغيرات المناخية وأثرها على الأمن الغذائي في أفريقيا. 

وترأس المؤتمر وزير الدولة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بدولة تشاد الدكتور توم إرديمي ، فى الفترة من الثانى الى الرابع من مارس الجاري.

وشارك الدكتور عبدالعظيم اسماعيل المدرس ببرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة في جامعة الدلتا التكنولوجية، بدعوة من رابطة الجامعات الإسلامية وجامعة تشاد فى فعاليات المؤتمر، كما شارك كمقرر لجلسة شهدت عدد من الموضوعات الخاصة بحماية البيئة والأمن الغذائى ،فضلًا عن الضوابط والضمانات القانونية لحمايتهما، بالإضافة الى التغيرات المناخية وآثارها.

وأكد الدكتور عبد العظيم اسماعيل ضرورة التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة للحد من التغيرات المناخية، ووضع قوانين وسياسات تقلل من كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، وحث الهيئات المختلفة على العمل بشكل اكثر استدامة، بالإضافة إلى تفعيل استخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة ، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم استخدام الطاقة النظيفة حيث تضم برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة،وبها نماذج لألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح.

جامعة الدلتا التكنولوجية تحرص على التحول للجيل الرابع 

وأكد الدكتور عربى كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حرص الجامعة على التحول إلى الجيل الرابع والتركيز على البعد البيئي ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

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