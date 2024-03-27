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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

إقبال كثيف على المعرض الخيري الرابع في جامعة حلوان

افتتاح معرض جامعة
افتتاح معرض جامعة حلوان

يشهد المعرض الخيري الرابع الذي تنظمه إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان، توافداً كثيفاً من موظفي الجامعة. 

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وعقد المعرض تحت رعاية وتوجيهات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وافتتحه الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويستمر معرض جامعة حلوان حتى يوم 4 أبريل 2024، حيث يتميز بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، إلى جانب أسعارها المميزة التي لاقت إقبالاً واسعاً من موظفى الجامعة.

تعزيز روح التكافل داخل جامعة حلوان 

معرض جامعة حلوان 

وأشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بالجهود المبذولة من قبل القائمين عليه. 

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز روح التكافل داخل المجتمع الجامعي. 

ونوه رئيس جامعة حلوان بأن المعرض يأتي انطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها جامعة حلوان تجاه منتسبيها. 

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن المعرض الخيري الرابع في جامعة حلوان ينظم في إطار حرص الجامعة الدائم على إقامة المعارض الخيرية والمساهمة في رفع الأعباء الاقتصادية عن موظفى الجامعة. 

المعرض الخيري الرابع في جامعة حلوان 

وأشاد موظفو جامعة حلوان بالتنظيم الجيد للمعرض وجودة المنتجات المعروضة التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، معربين عن سعادتهم بإقامة المعرض حيث اشتمل المعرض على منتجات بجودة عالية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها، بأسعار رمزية 

وأقيم المعرض تحت إشراف هشام رفعت أمين عام جامعة حلوان، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وهند أبو عزيزة محمد مدير إدارة التكافل الاجتماعي.

معرض جامعة حلوان 
المعرض الخيري الرابع في جامعة حلوان 
المعرض الخيري الرابع في جامعة حلوان 
المعرض الخيري الرابع في جامعة حلوان 
المعرض الخيري الرابع في جامعة حلوان 


 

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