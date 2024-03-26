حفل إفطار جماعي في جامعة حلوان (صور)

شهد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بالجامعة.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالدور الذي تقوم به الأسرة في تنظيم العديد من الفعاليات التي تعزز المحبة والمودة بين قيادات الجامعة والطلاب.

جو أسري في إفطار جامعة حلوان

حفل إفطار جامعة حلوان

وأكد رئيس جامعة حلوان أن هذا الإفطار يجمع الطلاب في جو أسري مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب، مبينًا دعم الجامعة لأنشطة الطلاب في كافة المجالات.

ونوه رئيس جامعة حلوان بالدور المهم للجامعة في تأهيل وإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، وضرورة تحفيز الطلاب على المشاركة في جميع الأنشطة الطلابية المختلفة.

حفل إفطار جامعة حلوان

وأوضح الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، أن هذا الإفطار يعد أحد أنشطة الأسرة التي تقوم بالعديد من الأنشطة المختلفة، وأعقب حفل الإفطار الجماعي سهرة رمضانية تضمنت عدة فقرات فنية أحياها كورال كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف، عميد الكلية.

حفل إفطار جامعة حلوان

حضر حفل الإفطار الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة، وقيادات جامعة حلوان وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأسرة، وأقيم الحفل بإشراف تنفيذي من الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة طلاب "من أجل مصر المركزية"، والدكتورة بسنت سيد، نائب رائد الأسرة، وياسر الجبالي، مسئول الأسرة.

حفل إفطار جامعة حلوان

وفي ختام الحفل، حرص طلاب الأسرة في جامعة حلوان على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، تعبيرًا عن سعادتهم بحرصه على التواصل الدائم والمستمر معهم.

حفل إفطار جامعة حلوان