جامعة حلوان تختتم دورة تنمية المهارات الكشفية والإرشادية

نظم مركز التدريب الكشفي والإرشادي في جامعة حلوان، ختام دورة تنمية المهارات الكشفية والإرشادية.

وعقدت الدورة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور بلال عبد العزيز مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة.

برامج دورة تنمية المهارات الكشفية في جامعة حلوان

تضمن البرنامج التدريبي في جامعة حلوان مجموعة من الموضوعات المتنوعة، منها نبذة عن تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية، وتعريف وهدف ومبادئ الحركة الكشفية، كالوعد والقانون، والتقاليد الكشفية، والعقد والدورات، والإسعافات الأولية، والنداءات والتشكيلات، والمجالات الفنية والثقافية، والهيكل التنظيمي لعشيرة الجوالة. وقام بالتدريب مجموعة متميزة من قادة الحركة الكشفية والإرشادية بمكتب التدريب الكشفي والإرشادي بالجامعة.

عقدت فعاليات الدورة تحت إشراف هشام رفعت أمين عام جامعة حلوان، وأحمد نظمي مدير عام برامج الجامعات بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطارق إسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، والطالبة نادين عبد الحليم القائم بعمل رئيس اتحاد الطلاب، والطالب أسامة محمد أمين لجنة الجوالة والخدمة العامة، ولفيف من الأخصائيين بإدارة الجوالة والخدمة العامة.