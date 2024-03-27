مرتفع جوى يتسبب فى ارتفاع درجات الحرارة لأول مرة في رمضان بالإسكندرية

تشهد محافظة الاسكندرية سطوع الشمس وارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة لاول مرة فى شهر رمضان ونشاطا للرياح مع انعدام فرص سقوط الامطار، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 14 للصغرى و29 للعظمى، فيما سجلت سرعة الرياح 8 كيلو مترات/ساعة والرطوبة 38%.

ووفقًا لتوقعات «الأرصاد الجوية» فإنه يسود طقس مائل للحرارة، حار نسبيًا على الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد حار على باقي الانحاء نهاراً، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

اكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، منار غانم، أنه اعتبارا من اليوم الاربعاء ستبدأ قيم الحرارة في الارتفاع، إذ ارتفعت اليوم عن أمس نحو 4 درجات مئوية.،نتيجة التأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية مرتفعة في قيم درجات الحرارة، فضلا عن وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مع عدم وجود أي سُحب مؤثرة.

وأشارت إلى أن الأجواء خلال فترة النهار تكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومحافظات شمال الصعيد، وبعض المناطق من جنوب سيناء، بينما أجواء حارة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار، مشيرة إلى أنه على الرغم من انخفاض قيم درجات الحرارة ليلا، إلا أن هناك تحسنا في قيم الحرارة الصغرى، مؤكدة اعتدال الأحوال الجوية خلال الفترات المقبلة.

وأكدت أن يومى الأربعاء والخميس يشهدان ذرورة الارتفاعات الجوية، فالعظمى على القاهرة تسجل 30 درجة مئوية، بينما يوم الخميس سوف تكون 31 درجة مئوية، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجة الحرارة حتى الأسبوع المقبل.

ومن جانبه، أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع أي تداعيات لحالة الطقس

وفي سياق متصل، اعلنت سلطات هيئة ميناء الاسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.