الأمن يلاحق حائزي الأسلحة النارية بالمحافظات ويضبط 172 متهما

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة،لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (212 قطعة سلاح نارى بحوزة 172 متهم) .. وذلك على النحو التالى (19) بندقية آلية.(32) بندقية خرطوش.(3) طبنجات .(158) فرد محلى.(457) طلقة مختلفة الأعيرة.(20) خزينة متنوعة .(225) قطعة سلاح أبيض .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



وفي سياق منفصل اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة قنا).

القبض على 3 عناصر إجرامية تورطت في غسيل أموال بقيمة 43 مليون جنيه.

وجاء ذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات) .

قدرت أفعال الغسل بـ (43 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.