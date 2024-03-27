علي جمعة يوضح حكم الشخص العصفورة فى العمل (شاهد)

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار السابق، على سؤال من أحد الحضور، حول من يقوم بنقل الأخبار الشخصية الخاصة بالموظفين، للمدير فى العمل أو ما يعرف بالعصفورة فى بيئات العمل المختلفة، من أجل تحقيق مكاسب سواء مادية أو وظيفية؟.

المجالس بالأمانات يعنى ينبغى على الإنسان أن يكون أمينا على المجلس

وقال جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء: "النبي صلى الله عليه وسلم، قال المجالس بالأمانات، يعنى ينبغى على الإنسان أن يكون أمينا على المجلس، والشرع كله نهى عن الغيبة والنميمة، ربنا يكره هذا قيل وقال كثرة السؤال".

هناك فرق كبير بن النصيحة والتعيير يعنى الفضيحة

وتابع: "هذا فعل ردئ ومرفوض ولذلك والعصفورة اللى هو أفشى السر، هناك فرق كبير بن النصيحة والتعيير يعنى الفضيحة، أمرنا بالنصيحة، الدين النصيحة، صاحبنا لو رأى شخص فى حد يأثم يعنى هيتحسب عليه عقاب عند الله، المفروض ينصح زميله بدل ما يقول لرئيسه ويعمل فتنة بين الناس، لأن هذا نوع من الغيبة والنميمة والبهتان وفتنة.. الإثم بيكون على العصفورة وعلى المعصفر اللى هو طلب يعرف المعلومة، دى دائرة كلها وحشة".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.