سوهاج تحتفي برموزها في يوم الوفاء الرمضاني بالقاهرة

من الملك مينا للملك سيتي

احتفت جمعية أبناء سوهاج بالقاهرة أمس بعدد من رموز المحافظة لدورهم البارز في خدمة المحافظة ودعم مسيرة الرابطة، وذلك ضمن فعاليات يوم الوفاء الرمضاني، وحفل الإفطار السنوي الذي نظمته الجمعية بدار الدفاع الجوي بالتجمع بحضور حشد كبير من القيادات والمسؤولين والوزراء والمحافظين السابقين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ… والمستشارين ورجال الأعمال والصحفيين والإعلاميين ورجال الدولة.

وضمت قائمة المكرمين من رموز المحافظة كلا من: اللواء محمد بكري طرخان مساعد وزير الداخلية الأسبق ورئيس الجمعية السابق، واسم المرحوم الوزير قدري أبو حسين، والعالم النابغة الدكتور محمود أبوحسوب، واسم المرحوم النائب الدكتور محمود بكري، واسم المرحوم الأستاذ فيصل حباير، وشارك في تسليم دروع التكريم كل من المستشار خالد عبدالعزيز رئيس الجمعية، والسيد الشريف نقيب الأشراف، واللواء محسن النعماني محافظ سوهاج الأسبق والإعلامي حماده عثمان.

وأشار المستشار خالد عبدالعزيز فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء سوهاج إلى التاريخ العريق للجمعية التي يزيد عمرها عن ١٠٠ عام تحت قيادة عدد من أبنائها الذين كانوا رموزاً للوطنية، لافتاً إلى دور أبناء سوهاج المشرف في مختلف العصور، حيث انطلقت فكرة توحيد مصر على يد ابن سوهاج الملك مينا موحد القطرين قبل أكثر من ألفين ومائتي عام، ومن أبنائها سيتي الأول الذي شيد معبد أبيدوس الكبير، أعظم المعابد الجنائزية، ورائد التعليم والتنوير رفاعة الطهطاوي والشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق، والدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، والأديب جمال الغيطاني وغيرهم من رجال الدولة وقادة الثقافة والتنوير والفكر.

وأضاف عبدالعزيز واليوم يواصل أبناء سوهاج دورهم المشرف في بناء الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي كل المجالات بكل حب وإخلاص، مؤكداً على الوقوف صفاً واحداً تأييداً للرئيس السيسي في جهوده للحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

من جانبه أعلن محمود الشريف نقيب الأشراف أن أبناء سوهاج هم رموز مشرفة في كل محافظات مصر، وفي كل المجالات.