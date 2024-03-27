السفير المصري يستقبل بعثة الأهلي في مطار دار السلام

استقبل شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند وصولها إلى مطار دار السلام قبل قليل.



وحرص السفير المصري شريف إسماعيل، والقنصل إسلام جلال، على التواجد داخل مطار دار السلام لاستقبال بعثة الفريق لدى وصولها.



التقى الكابتن حسام غالي، رئيس بعثة الأهلي، وفد السفارة المصرية الذي أنهى إجراءات خروج البعثة من المطار سريعا نظرا لطول الرحلة وظروف الصيام.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





قائمة الأهلي لمباراة سيمبا:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفي مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وكريم فؤاد وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي.

وسط الملعب: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحسين الشحات ورضا سليم وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

الهجوم: محمود كهربا وموديست.

